Андрей Бочкарев: Строительство московского «Эрмитажа» начнется уже в ближайшее время

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28 августа 2021, 13:45

Фото: Бочкарев А.Ю. Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев сообщил, что к строительству филиала «Эрмитажа» в Москве могут приступить уже в середине осени 2021 года.



«Очень интересный объект, он будет полностью реализовываться на инвестиционные средства, без участия городского бюджета. Большое здание, где будут выставочные залы, залы конференций, залы для экспонатов. Уже осенью этого года начнутся подготовительные работы необходимые для строительства объекта. Можно говорить, что где-то в середине осени наши коллеги из инвесторского блока начнут строительство этого здания. Что касается сроков завершения, то думаю, что ориентировочно в течение 2-2,5 лет», - рассказал Андрей Бочкарев.



Ранее Москомэкспертиза согласовала проект филиала музея «Эрмитаж» на территории бывшей промзоны ЗИЛ. Новый музей расположится в районе пересечения бульвара Братьев Весниных и ул. Родченко. На подземном этаже запроектированы помещения подготовки экспонатов к выставке, фотолаборатории, зоны хранения экспонатов и помещения службы эксплуатации. При этом на первом этаже появится демонстрационный зал, холл со стойкой информации, магазин сувениров и книг, интерактивная зона, конференц-зал, ресторан, а также служебные и бытовые помещения. Со второго по пятый этажи также расположатся демонстрационные залы.





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