Бывшему замгендиректора ФК «Ростов» Юрию Дорофееву подтвердили приговор

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28 августа 2021, 13:22 Источник: Коммерсантъ

Фото из открытых источников

Бывшего заместителя генерального директора «Ростова» Юрия Дорофеева приговорили к пяти годам колонии общего режима еще в мае, признав его виновным в мошенничестве. Ростовский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу и оставил приговор без изменений.



Юрий Дорофеев входил в руководство «Ростова» в 2012–2017 годах, но был задержан в мае 2019 года. В уголовном деле присутствуют два эпизода.



Первый касается попытки хищения денежных средств у футболиста Александра Ерохина, с которым ФК «Ростов» в 2016 году заключил трудовой договор. При этом заработная плата футболисту в размере 41,5 млн руб. была перечислена под видом денежного займа со стороны некоммерческой благотворительной организации «Фонд поддержки игровых видов спорта в Ростовской области». Позднее Александр Ерохин и фонд заключили соглашение о прекращении обязательств футболиста по договору займа, поскольку по факту это была его зарплата.



В 2017 году полузащитник Александр Ерохин перешел в питерский ФК «Зенит». Однако в 2018 году Юрий Дорофеев обратился в суд с иском к господину Ерохину о взыскании с него 12 млн руб. К исковому заявлению господин Дорофеев приложил договор денежного займа, заключенный между фондом и футболистом на сумму 41,5 млн руб., а также заведомо недостоверный договор об уступке прав требования к Александру Ерохину на сумму 12 млн руб., якобы заключенный между Юрием Дорофеевым и фондом.



На этом основании суд взыскал с Александра Ерохина в пользу Юрия Дорофеева 12 млн руб. Однако судебная коллегия по гражданским делам Алтайского краевого суда отменила это решение. Обвинение квалифицировало этот эпизод как покушение на мошенничество (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ).



По второму эпизоду Юрий Дорофеев обвинялся в мошенничестве, связанном с арендой автотранспорта.

В феврале 2015 года ФК «Ростов» заключил с супругой обвиняемого Юлией Дорофеевой договор аренды Hyundai Sonata, согласно которому клуб должен был выплачивать за пользование автомобилем более 8 тыс. руб. ежемесячно.



По версии следствия, в 2017 году Юрий Дорофеев представил в Первомайский районный суд Ростова заведомо подложный договор аренды автомобиля, по условиям которого сумма ежемесячной арендной платы за пользование им составляла уже более 38 тыс. руб. В исковом заявлении арендодатель просил суд обязать ФК «Ростов» вернуть автомобиль, а также взыскать с ФК задолженность по арендной плате за пользование им с февраля 2015 года по ноябрь 2017 года на общую сумму более 1,5 млн руб.



Районный суд вынес решение об отказе в удовлетворении исковых требований Юлии Дорофеевой. Однако апелляционная инстанция Ростовского областного суда отменила это решение и взыскала в ее пользу задолженность по арендной плате. После этого Юрий Дорофеев, имея доступ к расчетному счету своей супруги, распорядился взысканными деньгами по своему усмотрению. Этот эпизод обвинение представило как мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).





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