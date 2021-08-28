Поклонская: власти Украины только и делают, что портят жизнь своим гражданам

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28 августа 2021, 12:38 Источник: ria.ru

Фото: соцсети

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская призвала главу МИД Украины Дмитрия Кулебу перестать комментировать слухи о ее дальнейшем трудоустройстве. Напомним, что ранее СМИ сообщали, что законодатель уже в ближайшее время может стать послом России в африканской республике Кабо-Верде.



Наталья Поклонская не комментирует своё возможное назначение, называя данную информацию преждевременной. Глава МИД Украины Кулеба заявил, что у Киева может появиться возможность «испортить жизнь» Поклонской, если у нее есть украинское гражданство.



«Комментировать сплетни - это показатель несдержанности. Для министра иностранных дел лучше проявлять качества иного характера. В части его слов «испортить жизнь», так этим с 2014 года и занимаются в Киеве. Всем гражданам Украины только и делают, что портят жизнь», - считает Поклонская.



Она отметила, что Кулеба грамотный человек, но в своем высказывании позволил себе барские замашки, мол, проверим еще, чей холоп.



«По поводу его угрозы испортить мне жизнь, так таких желающих очень много, можно в очередь становиться в алфавитном порядке желательно», - заявила депутат Госдумы.



Ранее Наталья Поклонская объявляла о снятии своей кандидатуры с праймериз «Единой России» и отказе от участия в предстоящих парламентских выборах в связи с новой работой. С чем именно будет связана эта работа, она не уточняла.





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