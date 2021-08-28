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28 августа 2021, 11:49 Источник: sobyanin.ru

Фото из открытых источников

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об отношении к мигрантам, нарушающим порядок, и пообещал усилить за ними контроль.



«Москва – город, в который ежегодно приезжают миллионы людей не только из наших регионов, но и других стран.



Традиционно с целью трудоустройства к нам прибывают сотни тысяч мигрантов из стран СНГ. Большинство ведет себя законопослушно. Регистрируются, получают и оплачивают патенты, устраиваются на порой тяжелые виды работ и добросовестно трудятся», - написал Сергей Собянин в блоге на своём персональном сайте.



Но, к сожалению, как отметил мэр, не все.



«Последнее время произошло несколько серьёзных правонарушений, массовых драк.



Так не пойдет. Таким гостям мы не рады. Поэтому полиция в последние месяцы провела жесткие рейды. Возбуждено 800 уголовных дел, депортировано около 200 человек, 17,5 тысячам запрещен въезд в страну», - написал Сергей Собянин.



Мэр столицы подчеркнул, что такая политика в отношении нарушителей закона будет проводиться и впредь.



«Кому-то это может показаться чрезмерным. Но так будет и впредь. Москва – город гостеприимный. Но будьте добры в гостях вести себя подобающим образом», - заключил Собянин.





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