Экоактивисты Волгоградской области подарили чиновникам, виновным в вырубке леса, именные пеньки
27 августа 2021, 21:44
В Волгоградской области в природном парке Волго-Ахтубинская пойма, которая является биосферным резерватом ЮНЕСКО, началась рубка деревьев. На месте ценных дубов местная администрация решила проложить автотрассу.
Активисты-защитники природного экопарка стучатся во все инстанции, но местная природоохранная прокуратура лишь объявляет предостережения застройщикам о недопустимости проведения строительных работ на территории Волго-Ахтубинской поймы, где имеются краснокнижные флора и фауна. Но деревья все равно пилят и остаются лишь пеньки.
Именно на пнях экоактивисты и перечислили имена всех чиновников, причастных к уничтожению леса.
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