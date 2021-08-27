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Экоактивисты Волгоградской области подарили чиновникам, виновным в вырубке леса, именные пеньки

, 21:44

Экоактивисты Волгоградской области подарили чиновникам, виновным в вырубке леса, именные пеньки
Фото: jooinn.com

В Волгоградской области в природном парке Волго-Ахтубинская пойма, которая является биосферным резерватом ЮНЕСКО, началась рубка деревьев. На месте ценных дубов местная администрация решила проложить автотрассу. 

Активисты-защитники природного экопарка стучатся во все инстанции, но местная природоохранная прокуратура лишь объявляет предостережения застройщикам о недопустимости проведения строительных работ на территории Волго-Ахтубинской поймы, где имеются краснокнижные флора и фауна. Но деревья все равно пилят и остаются лишь пеньки.

Именно на пнях экоактивисты и перечислили имена всех чиновников, причастных к уничтожению леса.

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Публикация от Иван Иванов (@ivan_ivanov_avim.pro)

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