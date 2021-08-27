Поклонская вернула блогеров и журналистов из Кабо-Верде обратно в Крым

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27 августа 2021, 18:58

Фото из открытых источников

За последние сутки в топ новостей вышла информация о том, что Наталья Поклонская будет назначена послом в далекую и загадочную африканскую страну. Она сама не подтвердила, но и не опровергла эту информацию. Но при этом, решила воспользоваться неожиданным всплеском внимания к себе для того, чтобы ещё раз высказаться о серьёзных проблемах, волнующих жителей Крыма. Публикуем сегодняшний пост в соцсетях пока ещё депутата Госдумы Натальи Поклонской.

«О печальной ситуации со здравоохранением в Крыму можно молчать долго, тем более сегодня интереснее о Кабо-Верде вслух, а об остальном — невесело как-то...



А я хочу вернуть внимание Telegram-каналов и неприлично объективных блогеров на Родину, маленький полуостров со столицей в Симферополе. Сейчас, по поручениям Президента, должна оказываться поддержка врачам — особенно тем, кто работает с пациентами, больными коронавирусной инфекцией.



Мной был проведён мониторинг оплаты труда руководства медицинских организаций Крыма, и самые высокие заработные платы, как оказалось, отнюдь не у врачей.



Средняя заработная плата руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров медицинских организаций и учреждений, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Республики Крым, за 2020 год составила 82 710 рублей. Конечно же, самые большие средства должны получить медики и больницы, принимающие ковидных пациентов. Но нет...



Как оказалось, одну из самых высоких заработных плат получают директора ГУП РК «Крым-Фармация» — 210 тыс. рублей, что примерно в три раза больше, чем другие медицинские работники того же уровня. Очень странная заработная плата для компании, которая только в прошлом году вышла из долгов и заработала всего 23 млн рублей, которые, видимо, все и ушли на заработные платы.



Ну а о том, что в Крыму больные не получают вовремя жизненно необходимые препараты, я сейчас писать не буду. Этот вопрос якобы на контроле у Главы, да и министр мне обещал, что лично держит руку на пульсе.



Пока ещё, находясь в статусе депутата, в очередной раз инициирую запрос в Генеральную прокуратуру РФ с целью проверки начисления ковидных выплат врачам в Крыму.



На днях сама убедилась, что наши врачи работают в условиях, когда только личная инициатива и порядочность объясняют их самоотдачу. Чего не скажешь о министре Остапенко, который на мою просьбу подсказать номер телефона для вызова на дом медика для сдачи анализов на COVID-19 мужественно промолчал, а вечером на высоком собрании «круглого стола» в ореховом кабинете отчитался об уверенных темпах борьбы с коронавирусом!



Радует, что обычные врачи не отводят глаза в сторону от пациентов с опасной фамилией, не боясь впасть в немилость у местных руководителей, а просто лечат человека.



Хочу всем пожелать крепкого здоровья, хороших врачей и достойной благодарности.



Раз смех продлевает жизнь, минутка улыбки пока ещё не из Кабо-Верде



P.S. Дорогие врачи-крымчане, если у вас есть жалобы на невыплату «ковидных» средств, пишите мне на почту: covid.monitor@yandex.ru. Все материалы будут приобщены к запросу.»

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