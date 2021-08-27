Популярную певицу Анжелику Агурбаш доставили в столичный отдел полиции

Аргументы Недели → Общество 13+

27 августа 2021, 19:04 Источник: 112

Фото: соцсети

Певицу Анжелику Агурбаш доставили в столичный отдел полиции. Ее допрашивают потому, что актрису объявили в розыск в Белоруссии. Там в отношении Агурбаш возбуждено уголовное дело за разжигание социальной вражды и публичное оскорбление президента республики Александра Лукашенко.

Женщина публично выступает против существующего режима и призывает жителей Белоруссии «объединить все усилия по совместному выходу из кризиса» и добиться независимого референдума.

«В прошлом году мы уже показали, что народ Беларуси сформировался как нация, которая хочет жить в мире и согласии, в своей собственной суверенной и независимой стране! В стране, где решения принимаются не по прихоти одного человека, а именно по воле народа!! Сегодня все наши политические амбиции должны уйти на второй план. У кого-то есть платформы для голосования и обсуждения, у кого-то уже есть и готовый проект Конституции, а кто-то формирует партии и движения. У нас масса небезразличных людей и внутри страны и заграницей. Наша жизнь наше будущее, и будущее наших детей сегодня зависит только от нас. И мы верим, что нас поддержит все мировое сообщество, в том числе и Россия»,- заявила она в Instagram.

Согласно белорусскому законодательству, Агурбаш грозит наказание до 12 лет лишения свободы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анжелика Агурбаш (@angelicaagurbash)

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