В День кино Сергей Собянин обещал молодым режиссерам гранты и кинопрокат

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27 августа 2021, 17:42 Источник: sobyanin.ru

Фото: соцсети

Сергей Собянин рассказал о мерах поддержки начинающих кинорежиссеров. Об этом в День российского кино мэр Москвы написал в блоге на своем персональном сайте.



«Сегодня – День российского кино. Встретился с известными режиссерами и студентами киношкол. Лет 20 назад почти все считали, что российских фильмов скоро не будет. А смотреть будем только американское и немножко европейское кино.



Но сегодня, несмотря на все сложности, происходит второе рождение отечественного кино. Мы видим взрывной рост востребованности киноконтента. На рынок пришли «Газпром-медиа», «Сбербанк», «Яндекс» и другие серьезные игроки, которым нужно все больше и больше, интереснее и интереснее, самый различный контент.



Проблем с техническим воплощением творческих идей практически нет. Успех фильма зависит только от таланта режиссера, сценариста, актеров. Они – сейчас главные. Настало их время»,- написал Сергей Собянин.



Он подчеркнул, что для Москвы кино – давно уже не какая-то эксклюзивная ниша, а серьезная отрасль экономики, в которой работает больше 20 тысяч человек.



Как отмечено в блоге, многие города мира стараются, чтобы у них снималось кино. Это – новые рабочие места, туристы и не последний способ сделать хорошую рекламу для города.



«Мы тоже создали кинокомиссию, которая организует съемки в Москве, решает проблемы с ГИБДД и договаривается с владельцами разных помещений. За последние годы она помогла снять более 3000 эпизодов кино.



Следующим шагом создадим в Новой Москве кинопарк – порядка 150 га, на которых можно разместить любые декорации и снять любой, даже самый масштабный эпизод.



Начали давать гранты фильмам, которые рассказывают о Москве, снимают исторические места и достопримечательности города. В 2020 году поддержку получили 4 фильма, в этом году выплатим гранты авторам 8 художественных картин»,- отметил Сергей Собянин.



Он сообщил, что на сегодняшней встрече было принято решение о поддержке молодых режиссеров.



«Многие из них снимают свои дипломные работы в Москве. И если город станет одним из героев их работы, то мы выделим поощрительный грант.



Можно организовать и авторские показы фильмов молодых режиссеров в кинотеатрах городской сети «Москино» – как первый шаг на большой экран и возможность живого общения со зрителями своих картин»,- добавил Сергей Соябнин.



Отмечается также, что в ходе всречи обсуждались и другие идеи, которые в будущем вполне могут найти свое воплощение в сотрудничестве между киноиндустрией и Правительством Москвы.



«Поздравляю с праздником кинематографистов и всех поклонников этого искусства. Главные успехи московского кино – впереди»,- отметил Сергей Собянин.





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