Бывшая вице-губернатор Владимирской области получила 8,5 лет колонии за взятки

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27 августа 2021, 17:26 Источник: Коммерсантъ

Фото: pixabay.com

Экс-заместитель губернатора Владимирской области Елена Мазанько приговорена к восьми с половиной годам колонии общего режима и получила штраф в размере 8 млн рублей. Суд постановил, что чиновница за взятки отдавала предпринимателям многомиллионные подряды на ремонт помещений областной администрации и поставку мебели. Предприниматели получили по 7,5 лет условно.



Мазанько признана виновной в двух эпизодах получения взяток - в крупном и особо крупном размерах. Предприниматели Иван Лянг и Елена Осипова лично передавали деньги владимирской чиновнице, которая контролировала и курировала работу департамента имущественных и земельных отношений, финансового управления и управления по социально-хозяйственному обеспечению.



Елена Мазанько после возбуждения уголовного дела продолжала занимать свою должность еще 1,5 года. Губернатор Светлана Орлова обещала ее уволить только в случае вынесения обвинительного приговора. Чиновница удаленно работала из Москвы, участвуя в совещаниях по Skype и подписывая документы, которые ей привозили на машине из Владимира.



Следствие обеспокоилось тем, что Елена Мазанько может таким образом уничтожить улики, и через суд добилось ее отстранения от должности осенью 2017 года. Через год Орлова проиграла выборы. Новый губернатор Владимир Сипягин сначала лишил Елену Мазанько служебного функционала, а в конце 2018 года уволил.





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