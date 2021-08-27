В Копейске развивается современное предприятие «Макиз» по производству круп

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27 августа 2021, 15:46 Анна Поперечная

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

ООО «Макиз» поставляет на рынок недорогие продукты питания для южноуральцев.

Как сообщает «Московский комсомолец»-Челябинск , работает на территории поселка «Горняк». «Макиз» производит и фасует крупы: перловую, ячневую, пшеничную крупы, а также горох. Речку, рис, пшено, манку и сахар здесь покупают оптом, а потом фасуют. Кроме того, на предприятии выпускают комбикорма для животных и птицы. Продукция пользуется большим спросом, главный секрет в том, что товар упакован просто. Владельцы предприятия предпочитают сделать упор на качество продукции, а не на разработку дизайна, рекламу.

По словам Светланы Кравцовой, заместителя директора ООО «Макиз» по общим вопросам, продукцию компании можно найти на полках магазинов в Челябинской, Свердловской Курганской и Тюменской областей, Пермского края, Башкортостана, а также Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого округов. Отметим, что продукция «Макиз» дешевле на 30%, чем у конкурентов.

Также важно, что предприятие является социально-ориентированным. Средняя зарплата – более 30 тысяч рублей, здесь трудятся местные жители. А еще «Макиз» занимается благоустройством поселка, например, убирает несанкционированные свалки, косят траву.

«Сейчас как раз ко Дню города Копейска у нас организована неделя субботников. И ООО «Макиз» вызвалось нам помочь. Сейчас ведется скос травы на нашей центральной улице Севастопольской», – отметила Любовь Герасимова, и. о. главы Горняцкого территориального отдела администрации Копейского городского округа.

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