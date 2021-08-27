Врачи отказались госпитализировать пенсионера с онкологией, который через час умер у подъезда своего дома

Аргументы Недели → Общество 13+

27 августа 2021, 14:19

Медики 13-й городской больницы отказались госпитализировать 72-летнего пенсионера с онкологией. В приемное отделение его доставили на «скорой помощи» с открытым кровотечением, там он провел более четырех часов. И все, что сделали врачи – это сделали рентген и взяли кровь на анализ.

А затем, по словам родственников, медики наотрез отказались госпитализировать пациента. Они отправили мужчину домой, сделав укол обезболивающего. Близкие пенсионера упрашивали медиков отвезти дедушку на скорой, даже за деньги, но и в этом им отказали. В конце концов, за ним приехал знакомый. Вот только до квартиры Виталий Васильевич так и не дошел.

Около подъезда ему резко стало плохо, он упал и умер, не приходя в сознание. Скорая приехала, когда уже была не нужна. По факту смерти пенсионера в полиции назначили проверку: правоохранителям предстоит оценить вину медиков, которые отказали в помощи умирающему мужчине.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости