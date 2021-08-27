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Мэр Ялты мечтает о «русском Голливуде»

, 13:44 Источник: Аргументы Недели - Крым

Мэр Ялты мечтает о «русском Голливуде»
Фото из открытых источников; На фото: Ялтинская киностудия

Янина ПАВЛЕНКО надеется, что в этом ей поможет мэтр отечественного кинематографа Никита МИХАЛКОВ.

Мэр сегодня – в День кино – вспомнила фильмы, которые были сняты в Ялте и сопроводила это надеждой: «Сегодня, когда российское кино обретает второе дыхание… верю… у нашего города есть все шансы стать Русским Голливудом».

Напомним – Ялтинская киностудия, на которую намерена сделать ставку госпожа ПАВЛЕНКО, уже много лет пребывает в запустении. МИХАЛКОВ, взявшийся возродить кинопроизводство в Крыму, несколько раз заявлял о начале широкомасштабных проектов, о которых позже не появлялось никакой дополнительной информации.


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