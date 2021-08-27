Кремль ответил на обращение российских журналистов: «Достаточно эмоциональное. Мы не согласны с формулировкой «преследование»

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27 августа 2021, 13:51

Кремль ответил на обращение российских журналистов. Дмитрий песков назвал его «достаточно эмоциональным» и не согласился с некоторыми формулировками и требованиями.

«Мы видели это обращение. Достаточно эмоциональное. Мы не согласны с формулировкой «преследование». Речь идёт о применении положений закона об иноагентах. Там содержатся требования. Мы считаем, что это такая не совсем верная риторика», — сообщил заявил пресс-секретарь Путина.

Напомним, редакции российских СМИ обратились к российской власти с требованием «немедленно прекратить государственную кампанию против независимой прессы». Речь идёт о раздаче изданиям статусов «иностранных агентов» и «нежелательных организаций». Это прямо нарушает Конституцию РФ, закон о СМИ, уголовный кодекс и декларацию прав человека, заявили журналисты и потребовали расформироввть реестры «иноагентов» и «нежелательных СМИ».

Письмо адресовано Путину, Медведеву, директору ФСБ Бортникову, генпрокурору Краснову, главе СК Бастрыкину и ряду высокопоставленных чиновников.

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