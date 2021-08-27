На Южном Урале экстренных пациентов доставляют в медучреждения санавиацией

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27 августа 2021, 13:16 Татьяна Михайлова

Фото Юлии Боровиковой («Вечерний Челябинск)

С начала 2021 года врачебные бригады совершили 179 вылетов.

В Челябинской области силы санавиации задействуются для эвакуации экстренных пациентов из любой точки региона. Вертолеты доставляют пострадавших в ведущие медицинские учреждения Южного Урала.

По воздуху врачебные бригады могут преодолевать до 450 километров. Там, где автотранспорту требуется 6 часов, вертолету нужно в три раза меньше времени. По словам министра здравоохранения Челябинской области Юрия Семенова, легкомоторные санитарные вертолеты могут приземляться практически в любом месте. Также в Челябинске и других крупных городах оборудованы специальные площадки, в следующем году по плану к ним должны прибавиться дополнительные.

Необходимость развития санавиации в труднодоступных территориях подчеркнул Президент России Владимир Путин. На обновление авиапарка страны направят 340 миллиардов рублей.

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