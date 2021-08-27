Специалисты «Заповедного Приамурья» объяснили убийство рабочего тигром в Хабкрае нехваткой кабанов

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27 августа 2021, 14:12

Специалисты центра «Заповедное Приамурья» заявили, что тигр, который недавно загрыз вахтовика в Нанайском районе, сделал это из-за нехватки еды.

- Дело в том, что сейчас кабанов толком нет, их подкосила африканская чума свиней. А кабаны составляют больше 70 процентов рациона тигра, поскольку охотиться на них проще, чем на ту же косулю, которая более проворна. Если это самка с тигрятами, то тем более ей тяжело добывать пищу в полную силу. Так что отсутствие кормовой базы могло повлиять на поведение хищника, - сообщили в «Заповедном Приамурье».

По словам пресс-секретаря организации Ольги Апполоновой, рабочий сам зашел на территорию зверя, в тайгу, что спровоцировало голодное животное напасть на потенциальную добычу.

Напомним, что тигр растерзал лесозаготовителя в 80 км от населенного пункта. После животное застрелили рядом с телом жертвы. Убитого краснокнижного зверя отправили на экспертизу в Уссурийск.

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