Собянин принял решение о поддержке начинающих кинорежиссеров

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27 августа 2021, 13:01

Фото из открытых источников

Мэр столицы Сергей Собянин предложил распространить финансовую поддержку на молодых режиссеров, снимающих фильмы о Москве.



«Мы на одной из последних встреч с режиссерами кино договорились и создали механизм поддержки кино. Он заключается в том, что мы выдаем гранты тем фильмам, в которых рассказывается о Москве, снимают исторические места, о будущем Москвы. Мы заинтересованы в том, чтобы о городе рассказывали и в кино. Таким же образом можно поддержать и молодых режиссеров. Мы такой грант можем учредить для поддержки», - отметил Сергей Собянин в ходе встречи с кинематографистами.



Кроме того, мэр столицы предложить транслировать такие фильмы в кинотеатрах «Москино». Также Собянин рассчитывает, что кинопарк для съемок, расположенный в ТиНАО, начнет использоваться уже в этом году.



«Еще одно направление, о котором договаривались - создать специальную большую площадку для съемок кино, для того, чтобы оставлять там декорации, разворачивать большие сцены. Мы такую площадку нашли в Троицком округе. Рядом хранение инвентаря, в том числе и для съемок. <…> Я надеюсь, что в этом году первые договора по задействованию этой большой площадки будут подписаны, положим начало созданию нового Голливуда», - сказал мэр Москвы.



Сергей Собянин поздравил кинематографистов с Днем российского кино.



«Сегодня ваше время. Поздравляю. Надеюсь, что у московского кино и российского кино большое будущее. Это уже не просто эксклюзивная ниша, а такая важная отрасль экономики, которая развивается», - отметил столичный градоначальник.



Пресс-служба мэрии и правительства Москвы уточнила, что поощрительные гранты будут установлены для молодых режиссеров, которые в своих дипломных работах будут популяризовать общественные пространства, историческую и культурную самобытность столицы, архитектуру города.



Критерии отбора, механизм взаимодействия и размер грантов для поощрения начинающих режиссеров будут определены после консультаций с кинематографическим сообществом.



Также на базе одного из кинотеатров городской сети «Москино» будут организованы регулярные показы дипломных работ начинающих режиссеров, благодаря которым они смогут получить живые отклики зрителей на свои работы.





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