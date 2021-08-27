С гордостью за производство

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27 августа 2021, 12:59 Людмила Фокеева

Фото Елены Галкиной

Посмотреть своими глазами, чем живет Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина, какой вклад вносит в экономику региона, в каком направлении движется, какие условия создает для сотрудников, – цель визита на предприятие заместителя председателя комитета по энергетической политике и энергоэффективности Российского союза промышленников и предпринимателей Юрия Станкевича.

По традиции гостя встретили в музее истории АПЗ. Генеральный директор Андрей Капустин и председатель Совета директоров Олег Лавричев в ходе экскурсии добавляли свои комментарии по выпускаемой предприятием продукции. В 1957-м освоили первый карманный фонарик «жучок», затем фильмоскоп, через год началось производство авиационных изделий, хотя заводские корпуса еще только строились. В 70-х годах – сложные инерциальные системы, в период перестройки – десятки наименований различной медтехники и приборов расходометрии. Новая история – масштабная модернизация производства и освоение сложнейших приборов и систем спецназначения.

Фото Елены Галкиной

Затем – посещение цехов, где наглядно можно убедиться, что современный завод – чистый, светлый, просторный, инновационный, оснащенный высокотехнологичным оборудованием, а коллектив – молодой, компетентный, целеустремленный.

Юрий Аркадьевич в сопровождении руководства завода посетил 53-й и 56-й механические цеха, где ему показали разные способы обработки металлов – токарный, фрезерный, электроэрозионный. Завершилась экскурсия в сборочном цехе №41.



Юрий Станкевич, заместитель председателя комитета по энергетической политике и энергоэффективности РСПП:

– Бывают в жизни такие события, от которых захватывает дух. Сегодня на вашем предприятии я испытал чувство гордости за нашу советскую, российскую науку, за возможности, которые реализует сегодня Арзамасский приборостроительный завод с точки зрения выполнения ГОЗа, создания и реализации продукции, которая используется в различных гражданских отраслях промышленности. Для меня, представителя РСПП – организации, которая находится в активном диалоге с правительством, очень важно понять, чем живет сегодня завод, какие у него перспективные направления, мотивация персонала. Нам важно понимать, что предприятия, работающие на территории региона, имеют устойчивые планы, а задачи, которые стоят перед руководством, будут реализованы. Ну а мы готовы оказывать поддержку и в части привлечения финансирования, и в части обеспечения заказами. Спасибо большое руководству предприятия, работникам за предоставленную возможность посмотреть, увидеть, пропитаться духом современного производства, чтобы и в дальнейшем сотрудничать.

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