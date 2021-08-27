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27 августа 2021, 12:45

Фото: mos.ru

Инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» поднялся на девять позиций в рейтинге крупнейших строительных компаний мира ENR’s 2021 Top 250 Global Contractors по сравнению с 2020 годом. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства столицы со ссылкой на генерального директора АО «Мосинжпроект» Юрия Кравцова.



Инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» является оператором ключевых градостроительных программ российской столицы. Рейтинг ENR’s 2021 Top 250 Global Contractors учитывает основные финансовые и профессиональные показатели деятельности компаний за 2020 год: выручка, прибыль, профессиональные компетенции сотрудников, реализованные объекты, объем новых контрактов и так далее.



«Мосинжпроект» занял 114 место среди 250 крупнейших строительных компаний мира в международном рейтинге ENR’s 2021 Top 250 Global Contractors - это на девять позиций выше, чем в 2020 году. Продвижение в престижном международном рейтинге подтверждает высокий уровень и конкурентоспособность холдинга на глобальном рынке, что особенно важно для инициатив «Мосинжпроект» по выходу на международные рынки. В настоящее время «Мосинжпроект» активно внедряет цифровые технологии, а также лучшие мировые практики в области управления и охраны труда, это помогает компании отвечать на глобальные вызовы рынка, развиваться и двигаться вперед», - приводятся в сообщении слова Кравцова.



Отмечается, что «Мосинжпроект» также занял 138 место в списке крупнейших проектных компаний мира ENR’s 2021 Top 150 Global Design Firms. Уточняется, что рейтинги ENR’s Top оценивают конкурентоспособность строительных предприятий и проектировщиков со всего мира и ежегодно публикуются престижным международным журналом Engineering News-Record (ENR), который пишет о новостях строительной индустрии и издается в США с 1874 года. Так, инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» трижды выходил в финал конкурса MIPIM Awards, а два их проекта - парк «Зарядье» и Дворец гимнастики в «Лужниках» - становились победителями MIPIM Awards. Также в 2021 году в финал MIPIM Awards вышел проект Московского клинического центра инфекционных болезней «Вороновское».



Ранее сообщалось, что холдинг «Мосинжпроект» подтвердил международную квалификацию для участия в тендерах на проектирование и строительство проектов рельсового транспорта в Турции и Израиле.



«Уверен, что с тем уникальным опытом специалистов, полученным при реализации транспортных проектов в Москве, инжиниринговый холдинг готов к работе не только на национальном рынке, но и за пределами нашей страны», - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.



В ведомстве добавили, что другим перспективным направлением работы специалистов холдинга на мировом отраслевом рынке может стать дорожное строительство - «Мосинжпроект» принимает активное участие в развитии улично-дорожной сети российской столицы в качестве генерального проектировщика, генерального подрядчика и технического заказчика ключевых дорожных объектов. Так, с его участием осуществлена реконструкция развязок вылетных магистралей и МКАД, построена Северо-Западная хорда, в составе которой возведен Карамышевский мост, выполнена реконструкция Калужского шоссе, ставшего главной транспортной артерией новых территорий Москвы.



«Сегодня сотрудники компаний холдинга продолжают работу над реализацией проекта системы хордовых магистралей в части ряда участков Юго-Восточной хорды и Южной рокады, развитием улично-дорожной сети на ЗИЛе, в Мневниковской пойме и Коммунарке, а также над другими дорожно-транспортными объектами города», - заключили в Стройкомплексе.





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