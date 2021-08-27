Пранкера будут судить за шуточный угон автомобиля

Аргументы Недели → Общество 13+

27 августа 2021, 12:42

На просторах интернета большое количество блогеров и пранкеров, разыгрывающих людей. Молодые люди стремятся стать популярными, набрать как можно больше лайков и просмотров, однако в ряде случаев это заканчивается уголовным делом.



Шутники не всегда адекватно оценивают поведение разыгрываемых людей и их возможную реакцию. Привлечение блогера Эдварда Била к ответственности за совершение серьёзного ДТП из-за грубой халатности и хайпа в центре Москвы не остановило лихачей и разного рода шутников. Так, в марте текущего года очередной шутник решил разыграть водителя такси. Для этого он с двумя приятелями вызвал автомобиль премиум-класса к торговому центру. Пока водитель укладывал их вещи в багажник, двое угнали машину, а один остался ждать их у ТЦ. Все трое снимали происходящее на камеры мобильных телефонов. Видео «горе-шутники» выложили в социальные сети. Через несколько минут угнанный автомобиль был возвращён владельцу, однако он не оценил тонкость юмора. В отношении хулиганов было возбуждено уголовное дело, которое в августе было передано в суд.



Угонщикам грозит до 7 лет тюрьмы. Полученный за просмотры в сети гонорар оказался не сопоставим с теми последствиями, которые возникли после розыгрыша.





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