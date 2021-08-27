Южноуральцам предлагают обменять хорошие привычки на экскурсию на космодром

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27 августа 2021, 11:17 Татьяна Михайлова

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Жителей Челябинской области приглашают к участию в проекте «Другое дело», запущенному «ВКонтакте» в рамках марафона «Новое знание».

Любой, кто имеет аккаунт в социальной сети «ВКонтакте», может начать выполнять разные задания: не пропускать завтраки, ходить пешком или стать волонтером. За приобретение хороших привычек участников будут награждать баллами. Так, за пройденные 5 километров дают 230 баллов.

Заработанные очки можно обменять на призы. 2 900 баллов «стоят» курсы по программированию, 144 375 — стажировка на федеральном телеканале, 288 750 — экскурсия на Байконур. Предусмотрены и другие призы.

Одним из активных участников проекта стала координатор всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» в Челябинской области Екатерина Баймухаметова. За несколько недель ей удалось накопить свыше 3 тысяч баллов.

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