Приморский депутат Игорь Чемерис: благоустройство территорий - наша забота

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27 августа 2021, 11:06

Сегодня депутат Игорь Чемерис и заместитель главы города Владивостока Константин Стоценко, а также специалисты городской администрации провели выездное совещание по вопросам жизнедеятельности и благоустройства Садгорода и поселка Трудовое.

В ходе выездного совещания по улицам Свердлова, 2-я Линейная, а также по Восточному проспекту – проверили ход дорожного ремонта, и качество выполненных работ перед приемкой объектов. Основной объем ремонтных работ, заявленных депутатом Игорем Чемерисом по обращениям граждан – администрация города выполнила.

"Признателен главе Владивостока Константину Шестакову и заместителю главы Константину Стоценко за продуктивное и профессиональное отношение к работе, а специалистам администрации за оперативное реагирование на обращения, завершают на основании наказов жителей территории. Основной объем отремонтированных дорог готов к приемке, а кое-где подрядные организации еще завершают подготовку дорог к сдаче в эксплуатацию", - заявил по итогам совещания депутат Игорь Чемерис.

Далее депутат Игорь Чемерис и заместитель главы города Владивостока Константин Стоценко на улице Чугаева выехали к дому №6. Рядом с ним, возле площадки ТБО образовалась стихийная свалка мусора, который регулярно не вывозится. Об этой проблеме в минувший вторник жильцы микрорайона сообщили депутату Игорю Чемерису в ходе его рабочей встречи с населением. Депутат принял наказ – и уже сегодня оператор по заявке управляющей компании начал уборку мусора.

Кроме того, в ходе выездного совещания специалисты городской администрации сообщили депутату о ходе выполнения наказа, который Игорь Чемерис передал в муниципалитет от жильцов дома №37 по ул. Карла Маркса. Этот дом изначально был принят в эксплуатацию с нарушениями: кровля требует капитального ремонта. Согласно проекту, на эти цели в бюджете 2022 года запланировано 10 млн рублей.

Напомним, что по наказам жителей 9-го округа только в 2020 году Игорь Чемерис внес предложения по ремонту 6 дорожных участков автомобильных дорог протяженностью 3,7 км. Отремонтированы улицы Океанская (Угловое), Солнечная, Спортивная, Карагадинская (Шахта Амурская) и Новороссийская (Кролевцы). В рамках Национального проекта "Безопасные качественные дороги" отремонтированы дороги и тротуары на улицах 2-я Рабочая, Шахтерская, Севастопольская, Михайловская, Харьковская, Кузбасская, Норильская, Ярославская и Орловская. Проведены работы на общую сумму 140 млн рублей.

А в 2019 году Игорь Чемерис добился в рамках Национального проекта "Безопасные качественные дороги" проведения ремонта 9 км дорог по улицам Ватутина, Заречная, Севастопольская, Вахрушева, Ворошилова, Лучегорская, Каширская, Тихоокеанская, Космонавтов, Норильская. Проведены работы на общую сумму 200 млн рублей.

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