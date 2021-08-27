Бери друзей в сельский музей

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27 августа 2021, 10:54

Фото: pixabay.com

Председатель Правительства Михаил Мишустин во время визита в Нижний Новгород осмотрел местные культурные достопримечательности и пообщался с музейными работниками. На вопрос о состоянии музеев и их фондов премьер признал, что их состояние сейчас неудовлетворительное и анонсировал выделение средств для решения проблемы. В ближайшие три года Правительство потратит 4,42 млрд рублей на капитальный ремонт ста муниципальных музея и на оснащение фондово-выставочным оборудованием более 400 музеев. Это, по его словам, поможет сохранить культурное достояние малых городов и сел для будущих поколений, а также расширит возможность выбора обладателей «Пушкинской карты».

Поддержка Правительством муниципальных музеев достигает не только просветительской цели, но также решает некоторые социальные задачи. Расширение культурных возможностей провинции поможет приостановить отток молодёжи в крупные города в поисках «лучшей жизни», а также создаст новые, современные и высокооплачиваемые рабочие места в разных регионах страны, считает Альбина Бесчасная, профессор кафедры государственного и муниципального управления СЗИУ РАНХиГС.

С 1 сентября стартует программа «Пушкинская карта». Инициатива полезна стране по целому ряду причин. Во-первых, она побуждает молодёжь к изучению культуры родной страны и родного края. Во-вторых, содействует в вопросе доступности к культурным мероприятиям и объектам всех желающих, независимо от социально-экономического положения. В-третьих, проект позволит учреждениям культуры образовать сетевые сообщества, своего рода фан-клубы, и организовывать совместные тематические программы и туры, что в свою очередь простимулирует внутренний туризм в России.

Культурная жизнь должна существовать по всей стране. Совсем необязательно каждый раз ехать в Москву или в Петербург, чтобы найти интересную экспозицию – маленькие музеи провинции также могут быть достойны внимания любознательной молодежи, завсегдатаев различных выставок и туристов.

Однако если столичные музеи и театры, будучи визитными карточками страны, получают достаточное финансирование из федерального бюджета и стабильный поток посетителей, то учреждения культуры в регионах имеют не только финансовый дефицит, но и нерадостные перспективы в связи с непрекращающимся оттоком населения, особенно молодежи, в крупные города.

Другая проблема – недостаток в провинции как профессионалов, так и энтузиастов музейного дела, готовых осваивать современные музейные технологии и краеведение, чтобы создавать на их основе культурные «центры притяжения». Отсутствие развитой культурной инфраструктуры в малых городах, к сожалению, создает ситуацию, серьезно ограничивающую участие молодых в проекте «Пушкинская карта».

Решение Правительства дополнительно помочь музеям-«малышам» будет иметь значимый и экономический, и культурный эффект: поможет регионам заглянуть вглубь своего историко-культурного наследия, осмыслить и по-современному представить его, получить пусть не прямые, но косвенные социально-экономические эффекты от развития инфраструктуры и туризма.

Буквально сейчас мы становимся свидетелями масштабной реновации Нижнего Новгорода, осуществленной к его 800-летнему юбилею. В столице Поволжья за короткий промежуток времени были отреставрированы центр города и объекты Кремля, Чкаловская лестница, а также благоустроен знаменитый парк «Швейцария» на берегу Оки, что позволило повысить туристический потенциал этого города и увеличить приток туристов в разы. Нижний Новгород, конечно, - это не пример маленького города. Но, главное, чтобы его пример стал началом большой работы по развитию туристического потенциала и сохранению исторического наследия всех других городов нашей страны.

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