Лучшие фильмы в зомби-тематике

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27 августа 2021, 10:26 Дарья Свиридова

Фото: pixabay.com

Совсем недавно в мире бушевала эпидемия нового вируса, из-за чего был объявлен карантин, и люди около трех-четырех месяцев провели дома. Как раз в этот период платформы для просмотра кино собрали наибольшее количество подписок и просмотров. Конечно же, одной из популярных тем ввиду событий 2020 года была именно тема зомби апокалипсиса. И, несмотря на то, что эпидемия пошла на спад, и мы постепенно возвращаемся к прежней жизни, хочу предложить три фильма о зомби, которые подойдут не только под события эпидемии, но и тем, кто ищет годных фильмов в этом жанре.

Война миров Z

Фильм снят по роману Макса Брукса с одноименным названием и выпущен в 2013 году. Сюжет повествует о бывшем сотруднике ООН Джерри Лэйне, который оказывается в эпицентре эпидемии неизвестного вируса, за считанные секунды превращающего людей в зомби. Пытаясь найти противоядие, Джерри путешествует вместе со своей группой почти по всему миру, поражённому эпидемией. Вся надежда возлагается на Лэйна и его команду.

Фильмов о зомби на сегодняшний день очень много, но все они однотипные и скучные. Этот фильм нагоняет страх и панику, показывая, насколько зомби могут быть опасными и жуткими. Почти во всех фильмах мертвецы представлены как медленные и трухлявые создания, от которых можно уйти пешком. Война миров Z делает их физически сильными, быстрыми и трудно убиваемыми. Именно поэтому смотреть данный фильм жутко, и каждую секунду вы переживаете за героев: «спасутся ли?», «успеют ли добежать?». Заскучать точно не придется, и до самого конца фильм будет держать в напряжении. Один из эпичных моментов, визуализирующий выше сказанное – когда зомби, забираясь друг на друга, перелезли пятидесятиметровую защитную стену.

Стоит отметить реалистичный грим и моменты с превращениями в монстра. Жутко и это то, что надо. Отдельно нужно отметить игру известнейшего актера Брэда Питта. Во всех диалогах его эмоции очень точно и отлично передают происходящее вокруг. Как и любой хороший фильм, Война миров заставляет вас погрузиться в нее и вместе с героями переживать их эмоции.

Складывая выше сказанное, получаем хороших актеров, отличный грим, нетипичных зомби, захватывающие дух моменты и различные локации. Фильм заслуживает оценки 8,5/10.

Следующие два фильма оба сняты и выпущены корейским кинематографом. Довольно известный «Поезд в Пусан» и совсем свежий фильм от Нетфликс «#Alive». Как и предыдущий фильм эти выделяются своими страшно быстрыми и мощными зомби. Несмотря на то, что в этом критерии кинокартины одинаковые, воспринимаются и чувствуются они по-разному.

Поезд в Пусан

Сюжет закручивается вокруг маленькой девочки Су-ан, у которой день рождения. Она живет с отцом в Сеуле и очень хочет отправиться к маме в Пусан. По дороге случается непредвиденное, и на страну обрушивается загадочный вирус. Пассажирам поезда в Пусан - единственного города, отразившего атаки вируса - придется бороться за выживание. 442 километра в пути.

Добро пожаловать на борт и помните - в этой гонке недостаточно выжить, чтобы остаться человеком.

И если Война миров Z была эффектным боевиком, то Поезд в Пусан противоположность. Если вы очень чувствительные и восприимчивые к драмам, то смотрите с расчетом, что вы будете плакать. В отличие от первого фильма, локаций немного: сам поезд, вагоны и пара станций, где выходили главные герои. Самое интересное разворачивается внутри. Ощущение безысходности, замкнутости, отсутствия возможности убежать от происходящего, паника и страх быть убитыми и съеденными монстрами. Именно в эти моменты у людей включается режим эгоиста и желание сделать что угодно для своего спасения. Смысл фильма больше направлен не на зомби и борьбу с ними, а на проявление человеческих качеств в трудных ситуациях. Сможешь ли ты сохранить человечность или будешь жертвовать всеми ради своего блага? Поможешь ли ты тем, кто уже помог тебе или оставишь их умирать? И это, на мой взгляд, главная тема фильма.

Но сами зомби проработаны очень хорошо, мне они показались страшнее, чем в первом фильме. И моменты погони, где за главными героями бежит целая толпа монстров, сняты очень красиво, ощущение, что ты там вместе с людьми пытаешься спастись. Все эмоции переданы так, что ты проникаешься персонажем и веришь ему, или же наоборот начинаешь его ненавидеть из-за его поступков.

Фильм о человечности и о том, что нужно всегда оставаться человеком. За посыл и качественную съемку получает 9/10.

#Alive

В отличие от предыдущих двух фильмов локациями #Alive не изобилует. Действие разворачивается в квартире главного героя, где он и проводит все время зомби апокалипсиса. Так же есть локация двора и других квартир, но большая часть фильма проходит именно в его квартире. Одиночество, отсутствие еды, света, воды, интернета сводят с ума. А самое главное отсутствие общения с живыми людьми. Все это угнетает и практически доводит до петли. Но что заставляет героя передумать?

Концовка очень хорошо подводит сюжет к логическому завершению, отсылая в начало фильма, чтобы зритель понял связь вещей. Единственная упущенная мелочь, которая портит впечатление–работающий лифт в доме, где не работает свет. Но если на это не обращать внимания, то фильм стоит посмотреть хотя бы один раз.

Фильм актуален для нашей современности и ближе всех подходит к атмосфере пандемии. Можно оценить на 8/10 за непроработанные мелочи вроде лифта.

Каждая из предложенных кинокартин заслуживает внимания хотя бы тем, что имеет нетипичных зомби, правильные посылы и захватывающие моменты. Приятного просмотра!

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