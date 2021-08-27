Известный блогер, бизнесвумен Ирина Константинова рассказала, как стать успешной в интернете и начать зарабатывать

Аргументы Недели → Общество 13+

27 августа 2021, 10:24

Блогер, бизнесвумен Ирина Константинова @hey_iren

Блогер и бизнесвумен Ирина Константинова рассказала порталу "Аргументы Недели", как стать успешной в интернете и начать зарабатывать.

Большое количество людей работает на автомате и живет от зарплаты до зарплаты. Они и не задумываются, что есть множество онлайн-профессий, которые могут помочь добиться реального успеха не выходя из дома. Стать успешным человеком — значит найти свое призвание, дело мечты. Каждый человек может изменить свою жизнь к лучшему, покинуть зону комфорта и сделать свою жизнь интереснее как с моральной точки зрения, так и с материальной. Конечно, чтобы добиться определенного статуса, необходимо пройти все ступени карьерной лестницы. Со стороны может показаться, что крупным бизнесменам просто повезло, что они вытянули счастливый билет, но так ли это? За каждым успешным проектом стоит большой труд. И заработок в интернете не исключение.

Несмотря на стремительный рост количества новых профессий в интернете, одной из самых проверенных является блогерство. Блогер может зарабатывать и на рекламе, и на гивах, и на собственных услугах. Однако в этой сфере деятельности все будет зависеть от количества живых подписчиков в блоге. Порой успешному блогеру доверяют больше, чем какому-нибудь эксперту. Людям, которым симпатизирует тот или иной блогер, проще посмотреть видеоролик, чем взять и прочитать литературу. Именно количество любящих читателей делает блогера успешным. Заработок блогеров зависит от количества проектов, в которых они задействованы. В одном месяце заработок может быть 500 тыс.руб., а в следующем будет составлять и более 10 миллионов.

Если же Вы не прирожденный блогер или Вам тяжело общаться с большой аудиторией, есть и другие варианты развития в интернете. У каждого успешного блогера есть команда, которая состоит из различных специалистов, занимающихся созданием контента, фотографией, сторис, видео, написанием постов. Поэтому совсем необязательно быть блогером, чтобы зарабатывать в интернете. Даже во время пандемии была возможность создавать контент удаленно, например, с помощью Zoom.

Рассмотрим пример профессии сторисмейкера. Небольшие суточные видеоролики стали связующим звеном между аудиторией и блогером. С каждым днем инфлюенсеры выкладывают все больше и больше материала из своей жизни. Сегодня сторис – это один из основных инструментов в блоге. Он прямым образом влияет на охваты и вовлеченность аудитории. Поэтому каждому блогеру нужен человек, который будет следить за активностью блога. Сторисмейкеры – это специалисты, которые помогают блогерам и компаниям оформлять и придумывать контент. Они выступают некими стилистами для ваших сторис. Сколько зарабатывают люди, которые работают по этой профессии, сказать сложно. Но порой заработок с 1 клиента может составлять более 100 тыс.руб.

Начать же зарабатывать онлайн можно и с фриланса. Фрилансер – это человек, который работает на себя и не привязан к определенному месту. Для тех, кто ничего не умеет, но очень хочет работать, можно начать с опросов. Участвуйте в платных опросах, для этого вам всего лишь надо зарегистрироваться на определенных сайтах, указав возраст, пол и все то, что будет необходимо сервису. Молодому человеку могут предложить, например, пройти опрос о машинах и различной технике, а девушкам - о макияже. Да, это не значит, что вы за считанные дни станете успешным, но таким образом можно заработать на курсы, которые в дальнейшем вам помогут.

Каждому человеку доступны курсы сторисмейкера, копирайтера, SMM-менеджера, и пройдя их в дальнейшем можно открыть свою фирму, которая будет привлекать самых популярных клиентов, или стать частью команды известного блогера.

Сейчас есть множество путей становления успешным человеком. В этом отлично помогает интернет, который сопровождает нас повсюду. Сегодня зарабатывать в интернете стало намного реальнее, чем это было пару лет назад. У каждого появилась возможность работать «не выходя из дома». Конечно, как и в любой другой, в этой профессии есть как свои плюсы, так и минусы, которые обязательно нужно брать в расчет перед тем, как вступать на тропу интернет заработка. Работа из дома осложняется ненормированным рабочим графиком и большим объемом работы, а также высокими рисками. При этом работа в интернете-это постоянное развитие и возможность оставаться в тренде.

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