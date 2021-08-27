Бессменный депутат Мосгордумы Стебенкова торжественно открыла ступени в обычном жилом доме

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27 августа 2021, 11:31

Фото: cоцсети

Бессменный депутат Мосгордумы от партии «Единая Россия» Людмила Стебенкова открыла... ступени. Обычные ступени к подъезду жилого дома, но торжество устроили даже с видеосъемкой.

"У жителей дома 9 по Мячковскому бульвару была мечта-красивые и прочные ступени входных групп подъездов. Плитка двухцветная, хорошо просушенная, прочная. Удобные скаты для

колясок. Мечта казалась невыполнимой. Но мы с жителями все преодолели.

Плитку изготовили в прошлом году, не успели уложить из за дождей, складировали в сухих условиях. И вот сегодня мы торжественно открыли первый отремонтированный подъезд. Поблагодарила жителей за настойчивость и желание рачительно расходовать бюджетные средства на качественные работы, Управу и ГБУ жилищник за мудрость , ответственность и терпение в работе с жителями. Праздник удался!", - написла в соцсети сама Стебенкова.

Народная избранница также призналась, что ей приходится "очень часто слышать неприятные слова в свой адрес", но это только стимулирует работать на благо города и москвичей.

Нельзя сказать, что ступени - главное достижение парламентария за 28 лет "служения народу". Людмила Васильевна великий борец за нравственность. Среди её злейших врагов Симпсоны, группы «Тату» и «Блестящие», и похоже последних она точно победила. Но жители района, который представляет Стебенкова, все равно не довольны. Они даже собирали подписи под обращением о недоверии депутату и передавали петиции председателю Мосгордумы, но Людмила Васильевна не потопляема.

Она сидит в депутатском кресле аж с 1993 года, с момента ее основания. Но не просто так сидит, а за зарплату в полмиллиона 200 метровую двухэтажную элитную квартиру на Красной Пресне, стоимостью 80 миллионов рублей. И это еще не все.

Всего в декларации Людмилы Стебенковой за 2019 год указаны пять объектов недвижимости: двухэтажная квартира (199,3 кв. метра), еще одна квартира (45 кв. метров), коттедж (260 кв. метров), который арендован как служебное жилье, жилой дом (192 кв. метра) и земельный участок на 15 соток. Общая площадь — 1887 кв. метров.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ⚠️ ДИАГНОЗ - ЖУРНАЛИСТ (@pulya.ne.dura)

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