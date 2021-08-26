Самый богатый петербургский депутат-единоросс учит россиян экономить

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26 августа 2021, 20:50

Фото: Сканер

Самый богатый петербургский депутат-единоросс Александр Тетердинко учит россиян как экономить. В своих агитационных буклетах он рассказывает, как платить за ЖКУ меньше.

При этом руководитель фракции «Единой России» вряд ли действительно знает, что такое жить от зарплаты до зарплаты, потому что депутат Законодательного собрания в своей декларации указал, что только за 2020 год ему удалось заработать 15 миллионов рублей. Кроме того, Тетердинко руководит бюджетно-финансовым комитетом, имеющим прямое отношение к этим самым тарифам, и имеет не последнее слово в вопросах их повышения.

«Пчелы против меда», «На 10 рублей выросла стоимость проезда на метро в Питере, а он учит народ экономить», «Он еще говорил, что низкий уровень общественной активности связан с тем, что общество в целом ситуация, которая складывается в политике или экономике, устраивает. Как с другой планеты человек», «А сам-то пробовал прожить на наши зарплаты?»- комментируют пользователи сети инициативы народного избранника.

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