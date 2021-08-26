Премьер-министр Латвии Кариньш: То, что делает режим Лукашенко – гибридная угроза всему ЕС

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26 августа 2021, 18:27 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: depositphotos.com

Латвия обеспокоена «приходом» нелегальных мигрантов из Беларуси. Действия Белоруссии - гибридная угроза ЕС. Так заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш на заседании Меморандума о сотрудничестве между неправительственными организациями и Кабинетом министров.



Премьер-министр Латвии считает, что для решения проблемы нелегальных мигрантов, весь мир должен обратиться к Белоруссии, которая пригласила людей в свою страну, а затем «насильно гонит» их пересекать границы других стран.



«Это вопиющая гибридная угроза всему ЕС. То, что делает белорусский режим, губительно для всех стран. На всех уровнях предпринимаются усилия по разрешению ситуации. Ведутся переговоры с Ираком о том, как люди, находящиеся на границе, смогут вернуться в свои страны», - заявил премьер Латвии.

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