Игумен Роман Загребнев: С чем боролись, на то и напоролись

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26 августа 2021, 18:04 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: личный архив Татьяны Тимуки

Меня поразил разговор с одним представителем православной церкви: игумен Роман точно, без «опаски» описал то, что происходит в обществе. А разговор начался с того, почему такие беды «посыпались» на головы людей?

«А давайте вспомним народную мудрость: «С чем боролись, на то и напоролись». Метко говорит народная мудрость. Народ русский, обманутый обещаниями «Светлого будущего» захотел пожить свободно, расправить свои плечи, да и пожить в свое удовольствие… Без «царя в голове»… Приведу пример: в одном районе Псковской области есть небольшой поселок городского типа, а в нем есть «хозяин» (предприниматель). Набрал на работу беженцев: люди работают, плату получают только талонами, чтобы купить еду… Да и толком еды нет… Хорошо, что хлеба поесть могут. А «хозяин» имеет заводик по изготовлению сыра… Видел я этих людей: жалкий и прежалкий народ, который не живет, а существует, выживает, чтобы не умереть. Говорю: «Прошу, приходите в церковь-то Божию», а в ответ слышу: «Батюшка, копейки нет за душой! Стыдно же… Свечечки купить не можем!»



Как же им жить и выживать? Кому пожаловаться? И кто поймет? Как это все назвать можно? Тюрьмой, кажется, не стоит… Гулагом – тоже! Крепостное право новое…





Ведь жизнь ценна тогда, когда вокруг микроклимат, внимание, любовь и уважение к друг другу. Моя мама рассказывала, которая работала в старые времена у помещика: «Наступает суббота, а нам и велено было: бросать работу, отдыхать и на службу ходить. С уважением к нам хозяин относился: уважал, гостинцы давал, кормил вдоволь… Так мы его почитали за родного отца».



Забыли мы заповеди Господа! Возлюби ближнего как самого себя! Вот и беды одолели нас. Нет в сердцах любви, а потом удивляемся… А скоро сумеют еще присвоить каждой личности код и дадут магнитную пластинку… Идет уже это… За что бились-то? Думали, что заживем? Да нет, без сострадания, любви, уважения и без царя в голове… не заживем. А останемся у разбитого корыта. С чем боролись, на то и напоролись», - говорит игумен Роман.



А может стоит задуматься о таких простых словах, как сострадание, любовь, милосердие?

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