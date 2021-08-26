Аргументы Недели Общество 13+

Собянин выступил за ужесточение наказания для «отмороженных» автомобилистов

, 18:14 Источник: Персональный сайт Сергея Собянина

Собянин выступил за ужесточение наказания для «отмороженных» автомобилистов
Фото: pixabay.com

По просьбам москвичей Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте выступил за изменение наказания для преднамеренно нарушающих тишину автомобилистов. Помимо увеличения штрафа, их транспортные средства предложено эвакуировать. 

Мэр Москвы эмоционально высказался о проблеме. «Отдельные «отмороженные» автомобилисты достали москвичей. Всю ночь напролет гоняют под окнами на машинах и мотоциклах без глушителей и с громкой музыкой», - возмущен столичный градоначальник.

Собянин рассказал, что этот вопрос был вновь поднят на встрече с местными жителями. «Что делать с автолюбителями, которым ровным счетом наплевать на людей? Как призвать их к порядку? Существующие федеральные административные наказания - совсем никакие. Штраф 500 руб. с учетом того, что владельцы этих мотоциклов и авто люди далеко не бедные - им как мертвому припарка», - написал мэр. Он сообщил, что в ближайшее время в Мосгордуму будут внесен проект закона о наказании за преднамеренное нарушение тишины автомобилистами.

По словам мэра, нужно установить минимальный штраф 5 тыс. руб. и привязать его к мощности машины, как и с транспортным налогом. Также необходимо эвакуировать мотоциклы и автомобили нарушителей на штрафстоянку, где и разберутся, почему нет глушителя или он не исправен.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

РК

В мире

Депутат ДНР Быкадоров предрек исчезновение Украины максимум через десять лет

Депутат ДНР Быкадоров предрек исчезновение Украины максимум через десять лет

Депутат Народного совета самопровозглашенной ДНР Александр Быкадоров предрек исчезновение Украины максимум через десять лет. Соответствующий прогноз парламентарий сделал в разговоре с журналистами.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью