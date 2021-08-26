Собянин выступил за ужесточение наказания для «отмороженных» автомобилистов

По просьбам москвичей Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте выступил за изменение наказания для преднамеренно нарушающих тишину автомобилистов. Помимо увеличения штрафа, их транспортные средства предложено эвакуировать.
Мэр Москвы эмоционально высказался о проблеме. «Отдельные «отмороженные» автомобилисты достали москвичей. Всю ночь напролет гоняют под окнами на машинах и мотоциклах без глушителей и с громкой музыкой», - возмущен столичный градоначальник.
Собянин рассказал, что этот вопрос был вновь поднят на встрече с местными жителями. «Что делать с автолюбителями, которым ровным счетом наплевать на людей? Как призвать их к порядку? Существующие федеральные административные наказания - совсем никакие. Штраф 500 руб. с учетом того, что владельцы этих мотоциклов и авто люди далеко не бедные - им как мертвому припарка», - написал мэр. Он сообщил, что в ближайшее время в Мосгордуму будут внесен проект закона о наказании за преднамеренное нарушение тишины автомобилистами.
По словам мэра, нужно установить минимальный штраф 5 тыс. руб. и привязать его к мощности машины, как и с транспортным налогом. Также необходимо эвакуировать мотоциклы и автомобили нарушителей на штрафстоянку, где и разберутся, почему нет глушителя или он не исправен.
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