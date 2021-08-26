Куда пропали застрявшие беженцы с границы Латвии и Беларуси

Аргументы Недели → Общество 13+

26 августа 2021, 17:54 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: pixabay.com

Представители ООН из Агентства по делам беженцев, посетили латвийско-белорусскую границу и констатировали, что соискатели убежища… пропали! Об этом сообщил представитель организации «Хочу помочь беженцам» Эгилс Грасманис.



Г-н Грасманис был обеспокоен тем, что в ночь с 23 на 24 августа с границы пропали 83 человека. Латвийская Погранохрана не смогла ничего объяснить!



Удалось выяснить, что даже еду некому передать – связь с мигрантами утеряна. Конечно, представители организации «Хочу помочь беженцам» были в недоумении, как из четырех мест одновременно могли пропасть люди?



Последняя информация о «пропавших» мигрантах: представители Погранохраны попросили одну из групп переместиться в другое место, чтобы им было проще доставлять еду и медицинскую помощь. Близкие мигрантов не могут с ними связаться и обратились за помощью к добровольцам.



МВД Латвии сообщило, что «пропавших» людей пустили на территорию Беларуси.



Честное слово, «Мертвые души» Николая Васильевича… Хороша же граница: кто хочет, тот и заходит, и выходит…



Так куда же испарились застрявшие на границы мигранты?



Балтийское бюро «Аргументы Недели» обратилось к латвийскому политологу Янису Григалису:



«Вы будете удивлены, но я не отношусь серьезно к такой организации, как ООН. Не отношусь! Одни разговоры и «странные» проверки… А, где конкретные результаты? Сколько км граница? 140 км. Приехал представитель в «одно место» и посмотрел? И вынес вердикт? Если представитель МВД Латвии говорит, что пропавшие вернулись в Беларусь, то, видимо, вернулись. Меня интересует другой момент: скоро ли установят забор на границы? Есть мнение, что через три года… Почему так долго? Есть же проволока колючая… Ее достаточно. Сложно «канавы» вырыть и установить столбы? Поверьте, через канавы с водой сложно переходить, а вот по «гладкой» поверхности – легко… Делайте выводы… Пока только разговоры».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости