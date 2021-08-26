Глава Крыма прокомментировал задержание учредителей строительной компании

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26 августа 2021, 17:28 Источник: Аргументы Недели - Крым

Фото: соцсети

29 июля 2021 года был задержан директор ООО «Строительные технологии». «Так легче будет нам завершать реализацию работ на объектах», - прокомментировал тогда ситуацию глава Крыма, будто взял заложника. «Строительные технологии» являлись крупным подрядчиком, получившим почти миллиард рублей на благоустройство дворов и скверов в Симферополе, но почти каждый объект сдавали с задержкой, на что у них были свои, как они считали объективные объяснения.



А сегодня Сергей АКСЕНОВ рассказал – задержанный дает показания, которых хватит чтобы возбудить уголовные дела по всем, кто участвовал в данном процессе. «Если они успеют сделать до момента пока им следствие предъявит обвинение, с точки зрения ущерба будет минимизация ответственности», - пообещал он и призвал следственные органы арестовать учредителей.

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