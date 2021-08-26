Принять участие в ДЭГ пожелали более миллиона москвичей

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26 августа 2021, 17:01

Фото: pixabay.com

Более миллиона москвичей зарегистрировались на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на предстоящих осенних выборах. Об этом сообщил в соцсетях мэр Москвы Сергей Собянин.



«Миллион москвичей зарегистрировались на онлайн-голосование всего за три недели. С 17 по 19 сентября выбираем депутатов Госдумы и муниципальных депутатов в некоторых районах. Электронная система – это быстро, удобно, безопасно и надёжно», – написал градоначальник.



Все поданные заявления проходят проверку в Центральной избирательной комиссии. После 13 сентября, когда окончится регистрация, состоится повторная проверка. Москвичи, зарегистрировавшиеся на ДЭГ, будут исключены из реестра голосующих на избирательных участках, таким образом бумажный бюллетень они получить не смогут.



Уведомление о включении в систему ДЭГ избирателям поступят незадолго до окончания подачи заявлений на участие в онлайн-голосовании.



На днях была сформирована территориальная избирательная комиссия (ТИК) по ДЭГ. В неё вошли 12 человек, председателем назначен директор АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий» Илья Массух.



Дистанционное электронное голосование будет применяться на выборах с 17 по 19 сентября. Москвичам предстоит избрать депутатов Госдумы, Мосгордумы в двух округах, а также депутатов района Щукино.



Проголосовать дистанционно смогут совершеннолетние граждане, имеющие постоянную регистрацию в столице и полную учётную запись на городском портале mos.ru.



Необходимо зарегистрироваться до 13 сентября включительно. Регистрация не отнимет много времени. Нужно пройти по ссылке, выбрать «Записаться на онлайн-голосование», проверить, заполнены ли поля, помеченные звёздочкой, и получить код авторизации.



В этом году участников ДЭГ ждёт сюрприз. Все они смогут выиграть от 10 до 100 тысяч баллов (1 балл = 1 рублю) в рамках программы «Миллион призов – #ВыбираемВместе». Их можно будет реализовать в нескольких десятках предприятий Москвы, ставших партнёрами проекта. Это сети «Магнит», «Пятёрочка», «Детский мир», «Азбука вкуса», «Дикси», «Лента», «Спортмастер», а также аптеки и рестораны. Кроме того, участники программы смогут выиграть более крупные призы – разыгрываются 100 машин и 20 квартир.





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