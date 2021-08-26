КТК – три весёлых буквы

Аргументы Недели → Общество 13+

26 августа 2021, 16:19 Егор КАГАРЛИНСКИЙ

Фото: instagram.com/_svetlana__radionova

«Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам». Эту мудрость Уильяма нашего Шекспира захотелось провозгласить вслух, выслушав правду о розливе нефти в море под Новороссийском. Тогда, 7 августа, чуть-чуть нефти, по уверениям представителей Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), «12 кубов, пятно всего 200 кв. метров», попало в Черное море. «Пустяки, дело житейское», — примерно так сказал директор КТК Николай Горбань об аварии.



Однако спустя сутки на радиолокационном снимке европейского спутника Sentinel-1 специалисты из Института космических исследований РАН увидели, что «разлив значительно больше заявленного». Площадь нефтяного загрязнения составила на момент радиолокационной съемки почти 80 кв. км. «Нефтяное пятно 8 августа было вытянуто от берега в открытое море на расстояние 19 км», - говорится в сообщении.



ПРО КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ «ЗАБЫЛИ»



«Значительно больше» - это в 400 тыс. (!) раз. Выходит директор консорциума либо сознательно преуменьшил потери, то есть соврал, либо вообще не владеет ситуацией во вверенном ему «подразделении». И то и другое сегодня признак высокого профессионализма?



«Невиноватая я, - сказал в ответ невозмутимый Горбань. - Причиной разрушения гидрокомпенсатора на выносном причале нефтеналивного терминала КТК, из-за которого произошел залповый выброс нефти при погрузке на танкер в порту Новороссийска, мог стать заводской брак. Вон, на МКС дырки на заводах сверлят, а тут какая-то трещинка в прокладке!» С завода, мол, и спрашивайте.



Почти 20 дней вокруг аварии стоял информационный штиль. И вдруг вице-премьер Виктория Абрамченко вынесла приговор: «То, что случилось, в качестве основной причины на этом объекте было связано с многолетней эксплуатацией без капитального ремонта»! То есть КТК годами отгружала нефть, богатела, топы платили себе дивиденды, не говоря уж о зарплатах, прикупали виллы в «испаниях», а капитальный ремонт делать как-то «забывали».



Интересно, что сейчас придумает неутомимый на выдумку Горбань в ответ на слова вице-премьера? Будет валить всё на бывшего подрядчика, которого «съели» в начале этого года? Может быть, конечно, он и виноват, но отвечает-то за всё капитан, а не портовый матрос…



ГЛАВНОЕ — ПРИБЫЛЬ



И проблема здесь не в директоре - прокладке между нефтью и прибылью для акционеров и не в реальной прокладке в этом не ремонтированном гидрокомпенсаторе. Проблема в том, что в погоне за прибылью для акционеров, а это есть главная задача любого акционерного общества, даже с точки зрения нашего законодательства, можно нарушать практически все законы, которые не грозят крупными штрафами. Штрафами, которые должны кратно, даже многократно перекрывать планируемую прибыль! И неотвратимостью таких штрафов. Пока таких штрафов практически нет («Норникель» скорее исключение, чем правило!), управляющие предприятиями 1-2 класса опасности будут больше думать о своей премии по итогам года, чем об экологии.



Возьмем для примера тот же Каспийский трубопроводный консорциум или «три весёлых буквы КТК». Изначально, с начала 90-ых годов, как он был образован, главной целью было прогнать «побольше нефти на экспорт». Это видно даже из планов реконструкции «трубы». Только расширение, расширение и расширение мощности перегонки невосполнимых углеводородов. За двадцать лет существования показатели отгрузки увеличились почти в два с половиной раза: с 28 до почти 70 млн тонн! Какое железо выдержит это?! Но акционерам надо давать больше и больше дивидендов, а значит: недоедим, нагадим матери-природе, но вывезем.



Не пора ли акулам уменьшить свои аппетиты? Посмотрим список. На первом месте среди акционеров, вроде бы, Россия в лице Росимущества. Но всего с 24 процентами акций. Уже 30 лет как не братский Казахстан — на втором (19 %). А дальше пошли и вовсе не дружелюбные американские, кипрские, ближневосточные нефтяные компании: Chevron Corporation, Mobil Caspian Pipeline Company, оффшорные дочки российской нефтянки и т.д. и т.п. Всё они в дружном порыве, конечно, ночей не спят, беспокоясь о российской экологии! Как у Филатова: «утром мажу бутерброд – сразу мысль: «А как народ?»



Но, может быть, КТК щедро делится прибылью с Россией-матушкой: через налоги дает деньги старикам, «сирым и убогим»? По данным «Коммерсанта», в 2019 году КТК заплатила налогов в краевой краснодарский бюджет на сумму 8 миллионов 342 тысячи рублей. Из выручки в 118 млрд. рублей и чистой прибыли 61 миллиард! Ещё раз – 8 с копейками миллионов из 61 миллиарда чистой прибыли! Вероятно, машина того же местного губернатора стоит дороже. Это даже без комментариев, потому что за гранью добра и зла…





СИСТЕМНАЯ ПРОБЛЕМА



Аргумент экспертов в интервью Plus.one.ru:

Василий Яблоков, руководитель направления «Климат и энергетика» «Greenpeace России»:

- Нефтеразливы являются системной проблемой и связаны с низким уровнем обновления инфраструктуры, нежеланием нефтяных компаний вкладываться в модернизацию. Так, например, некоторые объекты эксплуатируются со времен Советского Союза. Нефтяные компании экономят на модернизации и тем самым снижают себестоимость добычи, а значит — повышают прибыль. Штрафы за экологические нарушения все еще остаются крайне низкими и не мотивируют компании соблюдать высокие экологические стандарты. Огромный иск в отношении «Норникеля» стал прецедентом.



Александр Никитин, генеральный директор экологического правового центра «Беллона»:

- Аварии, ведущие к крупным разливам нефти на производствах, трубопроводах, в хранилищах, продолжают происходить потому, что на объектах не работает система предотвращения и быстрой локализации аварий. Ее можно выстроить, но это дорогостоящие мероприятия. Собственник не желает тратить на них деньги, а государство не требует.



Жесткие санкции в отношении «Норильского Никеля» — это показательная единичная политическая акция, которая не может заменить неработающую систему предотвращения аварий. Такие избирательные санкции привязаны к определенному времени (например, предвыборная кампания) или акции (например — «все на борьбу за чистую экологию»), реальных результатов от них ждать не следует.

Росприроднадзор так же, как и остальные надзорные службы, зависим от администраций и бизнеса, забюрократизирован, плохо управляется, недостаточно финансово и материально обеспечен. У него отсутствуют реальные рычаги быстрого влияния на подконтрольные объекты.



Справка «АН»: По открытым данным, каждый год только на промысловых нефтепроводах происходит 10 тысяч аварий. Только самые крупные попадают в СМИ. В 2020 году в результате прорыва резервуара на ТЭЦ в Норильске в окружающую среду вылилась 21 тыс. тонн дизельного топлива. За экологический ущерб «дочку» «Норникеля» оштрафовали на беспрецедентную сумму в 146 млрд руб. Весной 2021-го из-за разгерметизации напорного нефтепровода в Коми, по официальной оценке, разлилось 90 тонн нефтесодержащей жидкости — она попала в почву. Из них 9 тонн — в акваторию реки Колва. Эксперты выражали сомнение в точности данных.



ПОРА ОСТАНОВИТЬСЯ



С самого начала, как только началось строительство Каспийского трубопроводного консорциума, экологи и выдающиеся ученые били тревогу. Увы, их не слушали. Даже непосредственная близость к Анапе никого не смутила. А это популярный детский курорт! Местные рассказывают, что даже выловленная рыба пахнет нефтью, массово гибнут птицы. Авария, которая произошла сейчас, назревала уже давно. А между тем расширение мощности КТК продолжается чуть ли не каждый год. Планируется, что к 2023 году пропускная способность нефтепровода КТК увеличится до 80 миллионов тонн в год. Может, пора уже остановиться? Заняться модернизацией оборудования, больше средств выделять на охрану окружающей среды, компенсировать нанесенный ущерб, а не набивать карманы? Ведь должен быть какой-то предел. Неужели почти 70 млн тонн — недостаточно? Экономическая выгода налицо, а про экологическую никто не вспоминает. Увы, бездумное расширение мощности, а примеров этому в истории немало, в конечном итоге приводит к аварии. Так и случилось под Новороссийском.

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