Политолог Журавлев заявил, что новые города в Сибири не искоренят тенденцию съезжаться в Москву

Аргументы Недели → Общество 13+

26 августа 2021, 16:16

pixabay.com

Даже если в России возвести новые города, то “тенденция съезжаться в Москву все равно останется”. Такого мнения придерживается Дмитрий Журавлев, научный руководитель Института региональных проблем.

Ранее глава российского оборонного ведомства Шойгу заявил, что до 2030 года в стране можно было бы создать новые города, современную промышленность, создать большое количество рабочих мест. По словам официального представителя Кремля Пескова, Путин высказался в поддержку этой идеи.

В свою очередь Журавлев подчеркнул, что в РФ моноцентричное население, в российскую столицу съезжаются представители бизнеса, сообщает Общественная служба новостей. Он считает важным модернизировать старые города.

По словам эксперта, изучать большие территории легче, нежели достраивать маленькие. При этом он отметил, что возводить города в стране придется в любом случае.

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