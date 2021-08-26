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В Липецкой области подарили ноутбук «малоимущей», которая оказалась дочерью чиновницы

, 15:43 Источник: Сканер

В Липецкой области подарили ноутбук «малоимущей», которая оказалась дочерью чиновницы
Фото: cоцсети

В Липецкой области подарили ноутбук «малоимущей» и многодетной маме, у которой четверо детей, и семейного бюджета якобы не хватает на самое необходимое. Вот только оказалось, что Ирина Строканева на самом деле дочь главы села Болховское, а ее семья далеко не бедствует.

«Это дочь Катаевой, которая живет в Липецке. Какой позор! Совсем совесть потеряли! Неужели на селе нет достойных, кроме ее дочери, которая ездит на дорогущей машине и имеет квартиру в Липецке, которую ей купила мама. Раиса Николаевна, не позорьтесь!!! Отдайте ноутбук нуждающимся в нем», - написали пользователи сети, как только администрация выложила фото награждения.

Комментаторы так же заметили, что чиновники даже и не скрывают, что раздают сами себе подарки. «Только посмотрите на фото. На ней золота столько, сколько этот ноутбук весит. А те, кто действительно нуждаются – обделены», «Вот интересно, квартира, которая принадлежит дочери чиновницы, досталась ей как сироте?», - теперь задаются вопросами местные жители.

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