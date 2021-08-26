Аргументы Недели Общество 13+

Собянин рассказал о планах развития ТПУ «Выхино»

, 13:18

Собянин рассказал о планах развития ТПУ «Выхино»
Фото из открытых источников

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах развития Транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Выхино» в ходе осмотра объекта транспортной инфраструктуры.

«Следующий этап, над которым мы начинаем (работу) и приступаем к проектированию уже в этом году, - это станция МЦД-3, которая будет построена на существующих платформах. Это задача РЖД по договору. Помимо этого, реконструкция платформы станции метро «Выхино», которая находится тоже не в очень хорошем состоянии, тоже не очень комфортная. Третье - это коммерческий объект, который <…> сделает дополнительные переходы удобными для жителей. Таким образом, это проект, состоящий из городской части, части РЖД и инвесторов, которые, надеюсь, что по конкурсу появятся в ближайшие месяцы. Таким образом, со следующего года здесь начинается стройка, которая создаст комфортный транспортно-пересадочный узел, сошлись возможности для запуска МЦД-3, реконструкции метро и благоустройства всей этой территории», - рассказал Сергей Собянин.

Он отметил, что за последние годы территория возле транспортно-пересадочного узла была благоустроена.

«Выхинский транспортно-пересадочный - один из самых проблемных в Москве. Здесь пересадка составляла около 400 тыс. пассажиров в сутки. Вся территория была не очень комфортной: рынок, масса несанкционированных торговых точек, грязь, отсутствие логистики. <…> За эти годы мы многое сделали, чтобы здесь привести в порядок территорию. Во-первых, была продлена Таганско-Краснопресненская ветка метро до Котельников. Соответственно, пересадка здесь значительно уменьшилась. Затем ввели Некрасовскую ветку метро», - добавил Сергей Собянин.

Пресс-служба мэрии и правительства Москвы сообщает, что одной из важных задач реконструкции «Выхино» является создание дополнительных рабочих мест и формирование качественного общественного пространства для местных жителей.

В рамках реконструкции станции «Выхино» запланировано строительство современного надземного пассажирского терминала с общим распределительным залом, кассами ж/д и метро, турникетами, а также объектами попутного сервиса и обслуживания пассажиров.

Проектом предусмотрено строительство торгового центра, многоуровневого паркинга на 680 машиномест, устройство отстойно-разворотной площадки и плоскостного паркинга на 160 машиномест и частичную реконструкцию прилегающего участка ул. Хлобыстова. Кроме того, свободную от застройки территорию ТПУ благоустроят и озеленят.

Отмечается, что срок осуществления основных мероприятий развития ТПУ - 2025 год.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

НХ

В мире

Помощники Байдена вырезали его шутку об оставшихся на территории Афганистана американцах

Помощники Байдена вырезали его шутку об оставшихся на территории Афганистана американцах

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден пошутил, отвечая на вопрос об оставшихся на территории Афганистана американцах, но помощники политика впоследствии вырезали этот момент из записи.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью