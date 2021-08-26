Собянин рассказал о планах развития ТПУ «Выхино»

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26 августа 2021, 13:18

Фото из открытых источников

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах развития Транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Выхино» в ходе осмотра объекта транспортной инфраструктуры.



«Следующий этап, над которым мы начинаем (работу) и приступаем к проектированию уже в этом году, - это станция МЦД-3, которая будет построена на существующих платформах. Это задача РЖД по договору. Помимо этого, реконструкция платформы станции метро «Выхино», которая находится тоже не в очень хорошем состоянии, тоже не очень комфортная. Третье - это коммерческий объект, который <…> сделает дополнительные переходы удобными для жителей. Таким образом, это проект, состоящий из городской части, части РЖД и инвесторов, которые, надеюсь, что по конкурсу появятся в ближайшие месяцы. Таким образом, со следующего года здесь начинается стройка, которая создаст комфортный транспортно-пересадочный узел, сошлись возможности для запуска МЦД-3, реконструкции метро и благоустройства всей этой территории», - рассказал Сергей Собянин.



Он отметил, что за последние годы территория возле транспортно-пересадочного узла была благоустроена.



«Выхинский транспортно-пересадочный - один из самых проблемных в Москве. Здесь пересадка составляла около 400 тыс. пассажиров в сутки. Вся территория была не очень комфортной: рынок, масса несанкционированных торговых точек, грязь, отсутствие логистики. <…> За эти годы мы многое сделали, чтобы здесь привести в порядок территорию. Во-первых, была продлена Таганско-Краснопресненская ветка метро до Котельников. Соответственно, пересадка здесь значительно уменьшилась. Затем ввели Некрасовскую ветку метро», - добавил Сергей Собянин.



Пресс-служба мэрии и правительства Москвы сообщает, что одной из важных задач реконструкции «Выхино» является создание дополнительных рабочих мест и формирование качественного общественного пространства для местных жителей.



В рамках реконструкции станции «Выхино» запланировано строительство современного надземного пассажирского терминала с общим распределительным залом, кассами ж/д и метро, турникетами, а также объектами попутного сервиса и обслуживания пассажиров.



Проектом предусмотрено строительство торгового центра, многоуровневого паркинга на 680 машиномест, устройство отстойно-разворотной площадки и плоскостного паркинга на 160 машиномест и частичную реконструкцию прилегающего участка ул. Хлобыстова. Кроме того, свободную от застройки территорию ТПУ благоустроят и озеленят.



Отмечается, что срок осуществления основных мероприятий развития ТПУ - 2025 год.





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