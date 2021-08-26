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26 августа 2021, 12:51 Вадим Кузнецов

На водоемах Челябинской области стало чище

Несколько экологических акций провели на водоемах области волонтеры – работники Челябинского нефтепроводного управления (НУ). Добровольцы вышли на уборку берегов пруда Камбулат, расположенного неподалеку от Чебаркуля, а также хорошо знакомого всем челябинцам озера Смольного.

На пруду работники аппарата управления Челябинского НУ и линейной производственно-диспетчерской станции «Травники» при поддержке сотрудников администрации Чебаркульского муниципального района очистили от мусора порядка 650 метров восточного побережья, где проводят время многие любители отдыха на природе. Было собрано несколько кубометров мусора, который участники акции доставили на контейнерную площадку. Оттуда отходы вывезены на полигон. Более километра береговой полосы очистили волонтеры с северной стороны озера Смолино, собрав еще несколько кубометров мусора.

Обе акции стали частью целой серии мероприятий, которые в августе 2021 года проводятся в регионах присутствия ПАО «Транснефть» – в России 2021 год объявлен Годом науки и технологий, август посвящен вопросам климата и экологии, а его куратором выступает нефтетранспортная компания. Впрочем, экологические мероприятия нефтепроводчики активно организовывали и раньше. Только за минувший год они уже дважды проводили на берегах Смолино уборки во время природоохранных акций «Всемирный день чистоты» и «Вода России», каждый раз собирая большое количество мусора.

К вопросу наведения чистоты подошли ответственно: и на Камбулате, и на Смолино сбор мусора был раздельным. Волонтеры тщательно рассортировали пластик, стекло и алюминий, пригодные для дальнейшей переработки, отделили отходы, не подлежащие повторному использованию. Стоит добавить, что волонтерская активность подкрепляет природоохранное направление в деятельности предприятия. В Челябинском НУ действуют экологические программы, снижается нагрузку на окружающую среду. Пробы воды, воздуха, почвы с производственных объектов предприятия регулярно поступают для анализа в лаборатории. Функционирует система экологического менеджмента, сертифицированная по международному стандарту.

А на сентябрь добровольцы Челябинского НУ уже запланировали новое экологическое мероприятие. В рамках акции «Вода России» федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» они намерены провести очистку береговой линии озера Большой Еланчик.

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