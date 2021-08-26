Аргументы Недели Общество 13+

Андрей Бочкарев: Станция «Сокольники» Большой кольцевой линии метро готова на две трети

, 12:21

Андрей Бочкарев: Станция «Сокольники» Большой кольцевой линии метро готова на две трети
Фото: Бочкарев А.Ю., соцсети

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что строительная готовность станции «Сокольники» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро составляет более 70%.

«На станции БКЛ «Сокольники» завершаются монолитные работы, а также возведение внутренних стен и перегородок», - рассказал Бочкарев.

Заместитель мэра столицы напомнил, что станция «Сокольники» входит в состав строящейся части северо-восточного участка БКЛ, который также включает станции «Рижская» и «Марьина Роща». Общая строительная готовность этого участка составляет 72%.

«На этом участке практически завершены земляные и горнопроходческие работы, ведется монтаж инженерных систем: трубопроводов, воздуходувов, кабеля и оборудования, а также отделка», - уточнил Андрей Бочкарев.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» (инжиниринговый холдинг является оператором программы развития Московского метрополитена) Юрий Кравцов добавил, что строящаяся станция «Сокольники» включает два вестибюля и пересадку на действующую станцию «Сокольники» красной ветки метро.

«Основные конструкции первого вестибюля с пересадкой готовы более чем на 80%. Работы по сопряжениям строящейся и действующей станций планируется выполнить до конца года. В связи с близостью к действующему участку метрополитена на объекте строительства ведется круглосуточный мониторинг», - отметил Кравцов.

По его словам, параллельно на станции монтируются инженерные системы, а общая готовность архитектурной отделки станции составляет порядка 50%.

Ранее сообщалось, что строители приступили к устройству декоративных элементов на путевых стенах строящейся станции «Сокольники». Оформление посвящено строительству первых станций столичной подземки. На путевых стенах, балконах и потолках разместят алюминиевые панели с изображением исторических фотографий и плакатов 1940-1950 годов.

Северо-восточный участок БКЛ метро включает шесть станций: «Марьина роща», «Рижская» и «Сокольники» в настоящее время строятся, а «Электрозаводская», «Лефортово» и «Авиамоторная» уже открыты для пассажиров - временно в составе Некрасовской линии метро.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

НХ

Общество

Минтруд РФ изменит правила начисления выплат на детей от трех до семи лет

Минтруд РФ изменит правила начисления выплат на детей от трех до семи лет

Заместитель главы Министерства труда Ольга Баталина сообщила, что правила начисления социальных выплат на детей от трех до семи лет, одиноким родителям, а также женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, будут изменены.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью