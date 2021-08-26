Андрей Бочкарев: Станция «Сокольники» Большой кольцевой линии метро готова на две трети

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26 августа 2021, 12:21

Фото: Бочкарев А.Ю., соцсети

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что строительная готовность станции «Сокольники» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро составляет более 70%.



«На станции БКЛ «Сокольники» завершаются монолитные работы, а также возведение внутренних стен и перегородок», - рассказал Бочкарев.



Заместитель мэра столицы напомнил, что станция «Сокольники» входит в состав строящейся части северо-восточного участка БКЛ, который также включает станции «Рижская» и «Марьина Роща». Общая строительная готовность этого участка составляет 72%.



«На этом участке практически завершены земляные и горнопроходческие работы, ведется монтаж инженерных систем: трубопроводов, воздуходувов, кабеля и оборудования, а также отделка», - уточнил Андрей Бочкарев.



Генеральный директор АО «Мосинжпроект» (инжиниринговый холдинг является оператором программы развития Московского метрополитена) Юрий Кравцов добавил, что строящаяся станция «Сокольники» включает два вестибюля и пересадку на действующую станцию «Сокольники» красной ветки метро.



«Основные конструкции первого вестибюля с пересадкой готовы более чем на 80%. Работы по сопряжениям строящейся и действующей станций планируется выполнить до конца года. В связи с близостью к действующему участку метрополитена на объекте строительства ведется круглосуточный мониторинг», - отметил Кравцов.



По его словам, параллельно на станции монтируются инженерные системы, а общая готовность архитектурной отделки станции составляет порядка 50%.



Ранее сообщалось, что строители приступили к устройству декоративных элементов на путевых стенах строящейся станции «Сокольники». Оформление посвящено строительству первых станций столичной подземки. На путевых стенах, балконах и потолках разместят алюминиевые панели с изображением исторических фотографий и плакатов 1940-1950 годов.



Северо-восточный участок БКЛ метро включает шесть станций: «Марьина роща», «Рижская» и «Сокольники» в настоящее время строятся, а «Электрозаводская», «Лефортово» и «Авиамоторная» уже открыты для пассажиров - временно в составе Некрасовской линии метро.





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