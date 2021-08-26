Сергунина: «Ночь кино» пройдет в 60 музеях, библиотеках и культурных центрах Москвы

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26 августа 2021, 11:52

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Вице-мэр Москвы Наталья Сергунина сообщила, что к акции «Ночь кино» 28 августа столичные библиотеки, культурные центры и музеи подготовили кинопоказы, тематические занятия, встречи с артистами и режиссерами.



«Москвичей и гостей города ждет действительно обширная и интересная программа. Кинопоказы пройдут в 60 библиотеках, культурных центрах и музеях. Еще в 29 учреждениях культуры можно будет послушать лекции и поучаствовать в мастер-классах», - рассказала Наталья Сергунина.



Отмечается, что бесплатные мероприятия организуют в онлайн- и офлайн-формате, на них можно будет попасть по предварительной регистрации. Полная программа «Ночи кино» в библиотеках, культурных центрах и музеях доступна на сайте «Онлайн.Библиогород». При посещении учреждений культуры необходимо носить маски и соблюдать дистанцию.



Так, центральная детская библиотека №226 приглашает на праздничную программу «Мастера кинематографа ХХ века», где юных москвичей познакомят с книгами, которые легли в основу сценариев для детских фильмов и мультфильмов. Также они смогут поучаствовать в мастер-классе и создать анимационный проект. Праздник начнется в 16:00.



Кроме того, на каких велосипедах предпочитали кататься известные киногерои, можно узнать на лекции в музее «Садовое кольцо». Велогид и радиоведущая Наталья Лисицына расскажет о роли двухколесного транспорта в советском кинематографе и поделится историями со съемочных площадок. Лекция также будет доступна онлайн, трансляция начнется в 18:30 на странице музея в Instagram.



Познакомиться с творениями современных мультипликаторов предложат в галерее «Загорье». В 19:00 здесь начнутся показы мультфильмов, зрители увидят работы студентов творческих вузов и молодых художников.



В Музее истории ГУЛАГа в 17:30 прочитают лекцию о немецком кино 1970-х и 1980-х годов, в частности расскажут о творчестве известных режиссеров этого времени: Ханса-Юргена Зиберберга, Фолькера Шлендорфа, Вернера Херцога, Райнера Вернера Фассбиндера и других. Для участия необходимо заранее зарегистрироваться. А с 20:00 в музее будут проходить кинопоказы немецких фильмов «Каддиш для друга» Лео Хасина и «Капитан» Роберта Швентке. Первая лента повествует о жизни пожилого ветерана Второй мировой войны Александра Рабиновича, второй фильм посвящен истории 19-летнего рядового в последние дни войны. Нужна предварительная регистрация.



Помимо этого, Музей моды предлагает поговорить о костюмах из ленты Сергея Эйзенштейна «Александр Невский». В 21:30 в музее покажут знаменитую кинокартину, а затем предложат поучаствовать в тематической дискуссии.



«Как создавались фильмы о прозаиках Андрее Платонове, Илье Ильфе и Евгении Петрове, а также о поэте Осипе Мандельштаме, расскажет режиссер Роман Либеров. Его творческий вечер начнется в 23:30 в библиотеке-медиацентре №67. Также гости узнают о музыкальном альбоме «Сохрани мою речь навсегда» на стихи Мандельштама. Нужна регистрация», - уточняется в сообщении.





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