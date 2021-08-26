Московские пенсионеры получили почти 90 тысяч подарочных наборов после вакцинации

Аргументы Недели → Общество 13+

26 августа 2021, 11:40

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Вице-мэр столицы Анастасия Ракова сообщила, что около 90 тыс. пожилых москвичей получили коробки «С заботой о здоровье» с начала проведения акции, которая началась 23 июня.



Акция «С заботой о здоровье» проводится по инициативе мэра Москвы. Получить полезный подарочный набор могут жители столицы старше 65 лет, которые сделают первую прививку от коронавируса в период с 23 июня по 1 октября, а затем полностью завершат вакцинацию.



«Представители старшего поколения наиболее подвержены рискам тяжело заболеть коронавирусной инфекцией. Именно поэтому мы приняли решение поддержать пенсионеров и отблагодарить их за то, что, вакцинируясь, они помогают в борьбе с распространением вируса в городе. Для удобства горожан кроме пунктов в центрах соцобслуживания были открыты дополнительные пункты выдачи в Гостином Дворе и городских поликлиниках. Всего со старта акции подарком воспользовались почти 90 тыс. человек», - отметила Анастасия Ракова.



Сообщается, что самыми активными оказались жители Южного административного округа, где подарочные наборы получили более 11 тыс. человек. На втором и третьем месте по количеству участников акции Юго-Западный и Северо-Восточный округа. Здесь москвичам пенсионного возраста вручили более 10 тыс. коробок.



В наборе есть все самое необходимое для укрепления иммунитета и поддержания здорового образа жизни - витаминные комплексы, тонометр и пульсоксиметр, набор косметики, таблетница, медицинские маски и другие принадлежности.



Для получения набора потребуется предъявить паспорт гражданина Российской Федерации, московский полис ОМС, сертификат о вакцинации с отметками о введении двух компонентов или QR-код в бумажном или электронном виде (в центрах соцобслуживания принимают только QR-код), а также подарочный сертификат на получение набора.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости