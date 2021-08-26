Собянин расширил список отраслей малого и среднего бизнеса для кредитной поддержки

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26 августа 2021, 11:29

Фото из открытых источников

Мэр Москвы Сергей Собянин расширил перечень приоритетных отраслей для кредитной поддержки бизнеса.



«Правительство Москвы расширит перечень приоритетных отраслей (видов деятельности), имеющих право на получение льготных кредитов в рамках программы антикризисной поддержки бизнеса. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин», - говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.



Отмечается, что в части поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства к числу приоритетных добавляются следующие виды деятельности: предоставление в аренду (сдача внаем), за исключением предоставления по договорам финансовой аренды (лизинга), собственного недвижимого имущества (за исключением земельных участков, многоквартирных домов, жилых домов, квартир и иных жилых помещений) и собственного движимого имущества; деятельность по обслуживанию зданий и территорий.



«В части поддержки предприятий, которые не относятся к МСП, постановление расширяет перечень приоритетных отраслей за счет таких сфер, как общественное питание; культурные, выставочные, просветительские мероприятия; культура, досуг, развлечения; физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; бытовые услуги населению (услуги парикмахерских и салонов красоты)» - сообщается в материалах пресс-службы.



Уточняется, что крупным предприятиям, осуществляющим деятельность в одной или нескольких приоритетных отраслях, в период до 31 декабря 2021 года по кредитам, полученными с 1 июля 2021 года, предоставляется поддержка в размере до 4% годовых по кредиту.



Чтобы получить меры поддержки, они должны соответствовать ряду основных условий. Таких как: cумма доходов организации или индивидуального предпринимателя, полученных от осуществления предпринимательской деятельности по всем осуществляемым видам деятельности и применяемых ко всем налоговым режимам за 2020 год, не превысила в совокупности 2 млрд руб.; среднесписочная численность работников за 2020 год превысила 250 человек; удельный вес доходов от реализации услуг при осуществлении приоритетных отраслей (видов деятельности) составляет не менее 70% от общей суммы доходов за 2020 год; среднемесячный размер выплат сотрудникам по данным расчета о страховых взносах за предшествующий год не ниже региональной среднемесячной зарплаты по отрасли; организация является коммерческой.



«За время действия программы с мая 2020 года льготные кредиты на сумму более 132,9 млрд руб. получили свыше 18 тыс. компаний, в которых работают более 127 тыс. человек», - добавили в пресс-службе мэра Москвы.





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