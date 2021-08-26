Аргументы Недели Общество 13+

Собянин расширил список отраслей малого и среднего бизнеса для кредитной поддержки

, 11:29

Собянин расширил список отраслей малого и среднего бизнеса для кредитной поддержки
Фото из открытых источников

Мэр Москвы Сергей Собянин расширил перечень приоритетных отраслей для кредитной поддержки бизнеса.

«Правительство Москвы расширит перечень приоритетных отраслей (видов деятельности), имеющих право на получение льготных кредитов в рамках программы антикризисной поддержки бизнеса. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин», - говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Отмечается, что в части поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства к числу приоритетных добавляются следующие виды деятельности: предоставление в аренду (сдача внаем), за исключением предоставления по договорам финансовой аренды (лизинга), собственного недвижимого имущества (за исключением земельных участков, многоквартирных домов, жилых домов, квартир и иных жилых помещений) и собственного движимого имущества; деятельность по обслуживанию зданий и территорий.

«В части поддержки предприятий, которые не относятся к МСП, постановление расширяет перечень приоритетных отраслей за счет таких сфер, как общественное питание; культурные, выставочные, просветительские мероприятия; культура, досуг, развлечения; физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; бытовые услуги населению (услуги парикмахерских и салонов красоты)» - сообщается в материалах пресс-службы.

Уточняется, что крупным предприятиям, осуществляющим деятельность в одной или нескольких приоритетных отраслях, в период до 31 декабря 2021 года по кредитам, полученными с 1 июля 2021 года, предоставляется поддержка в размере до 4% годовых по кредиту.

Чтобы получить меры поддержки, они должны соответствовать ряду основных условий. Таких как: cумма доходов организации или индивидуального предпринимателя, полученных от осуществления предпринимательской деятельности по всем осуществляемым видам деятельности и применяемых ко всем налоговым режимам за 2020 год, не превысила в совокупности 2 млрд руб.; среднесписочная численность работников за 2020 год превысила 250 человек; удельный вес доходов от реализации услуг при осуществлении приоритетных отраслей (видов деятельности) составляет не менее 70% от общей суммы доходов за 2020 год; среднемесячный размер выплат сотрудникам по данным расчета о страховых взносах за предшествующий год не ниже региональной среднемесячной зарплаты по отрасли; организация является коммерческой.

«За время действия программы с мая 2020 года льготные кредиты на сумму более 132,9 млрд руб. получили свыше 18 тыс. компаний, в которых работают более 127 тыс. человек», - добавили в пресс-службе мэра Москвы.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

НХ

Общество

Минтруд РФ изменит правила начисления выплат на детей от трех до семи лет

Минтруд РФ изменит правила начисления выплат на детей от трех до семи лет

Заместитель главы Министерства труда Ольга Баталина сообщила, что правила начисления социальных выплат на детей от трех до семи лет, одиноким родителям, а также женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, будут изменены.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью