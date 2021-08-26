Собянин: Московская программа современной лекарственной терапии охватит 90% онкозаболеваний

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26 августа 2021, 11:19 Источник: sobyanin.ru

Фото из открытых источников

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о московском стандарте онкологической помощи.



«Пандемия по-прежнему отнимает много сил и ресурсов. Но, тем не менее, мы продолжаем реализацию программ повышения качества медицинской помощи москвичам. Одной из важнейших из них является онкологическая программа.



За последние два года мы внедрили новый Московский стандарт онкологической помощи и обеспечили преемственность ведения пациента на всех этапах – от постановки диагноза до лечения и последующей реабилитации», - написал Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте.



По его словам, для медицинских учреждений столицы закуплено современное оборудование. Продолжается строительство и реконструкция стационаров и центров амбулаторной онкологической помощи.



«И, конечно, один из главных вопросов – лекарственное обеспечение онкологических пациентов. Современные таргетные, иммунные и гормональные препараты справляются даже с теми видами опухолей, которые ранее считались практически неизлечимыми. Поэтому лекарственная терапия все чаще становится «золотым стандартом» лечения онкологии. И мы в Москве делаем все, чтобы новейшие препараты были доступны для всех нуждающихся москвичей», - отметил Сергей Собянин.



Он подчеркнул, что для определения оптимальной тактики лечения и подбора индивидуальной лекарственной терапии необходимо провести сложнейшие анализы. Чтобы решить эту задачу, в онкологических клиниках Москвы были развернуты 6 централизованных патоморфологических лабораторий, оснащенных по последнему слову техники и работающих по лучшим мировым стандартам. При этом только за прошлый год эти лаборатории провели более 400 тыс. морфологических исследований и порядка 100 тыс. имунно-гистохимических и молекулярно-генетических исследований новообразований. Всего несколько лет назад количество подобных исследований в Москве исчислялось несколькими сотнями в год.



В 2019 году Москва стала первым регионом России, который внедрил расширенные стандарты лекарственной терапии по 6 локализациям рака (меланома, рак молочной железы, предстательной железы, почки, прямой кишки и легкого). На эти злокачественные новообразования приходится порядка 80% онкологических диагнозов в Москве, в случае которых показана лекарственная терапия.



За 2 года почти 55 тысяч пациентов получили более 800 тысяч упаковок таргетных, иммунных и гормональных препаратов.



«Сегодня мы решили сделать следующий шаг. С 2022 г. препараты последнего поколения будут получать пациенты еще с 4 локализациями рака – мочевого пузыря, яичников, желудка, опухолей головы и шеи.



Таким образом, московская программа современной лекарственной терапии охватит 90% онкологических заболеваний», - уточнил Сергей Собянин.



Мэр столицы заметил, что современные лекарства от рака очень дорогие, и стоимость месячного курса лечения может достигать 500 тыс. рублей.



«Чтобы обеспечить этими препаратами москвичей, в 2019 году мы увеличили расходы на лекарства примерно в 2 раза, и сегодня тратим более 33 млрд рублей в год.



Часто говорят, что «здоровье не купишь». Но лекарственная терапия рака – это тот случай, когда дополнительные деньги в прямом смысле спасают жизни людей.



Поэтому в 2022 г. мы еще раз увеличим расходы на закупку современных лекарств и обеспечим ими нуждающихся москвичей по 10 локализациям рака.



Кроме того, совместно с ведущими экспертами-онкологами мы работаем над созданием механизма оценки эффективности новых противоопухолевых препаратов. Лучшие из них будем включать в стандарты лечения онкологических больных», - сообщил мэр Москвы.



Сергей Собянин отметил, что сегодняшнее решение по расширению лекарственной терапии даст надежду на лучший исход тысячам москвичей, столкнувшимся с одним из самых тяжелых испытаний.





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