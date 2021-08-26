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Валовой региональный продукт Дона вырос на 8,7%

, 10:05

Валовой региональный продукт Дона вырос на 8,7%

Такую цифру назвали в минэкономразвитии Ростовской области, определив, что в денежном эквиваленте валовой региональный продукт достиг 826,7 млрд рублей. При этом промышленное производство увеличилось на Дону на 14% (среднероссийский показатель – 4,4%).

Итоги развития донского региона в первом полугодии 2021 года были рассмотрены вчера на заседании областного правительства. Высокие результаты – это итог успешной работы как целого ряда промышленных отраслей: машиностроения, химической, металлургической, так и транспортного и энергетического комплексов, а также, конечно, сельского хозяйства Ростовской области. На этом же заседании были названы и другие цифры, которые свидетельствуют о восстановлении донской экономики после пандемии.

Так, например, за шесть месяцев ввод жилья в регионе составил 1 млн 272 тыс. квадратных метров, что на 11% больше прошлогоднего. Объем выполненных строительных работ – 81,9 млрд, что на 47,6% выше, чем годом ранее. Обеспечение электрической энергией, газом и паром увеличилось на 15,4%. Обрабатывающие производства нарастили выпуск продукции на 11,6%. А в целом предприятиями области отгружено товаров собственного производства почти на 486 млрд рублей, что на 39,3% выше уровня 2020 года.

Завод «Ростсельмаш» за шесть месяцев выпустил около 3,4 тыс. комбайнов. Это на 4% выше, чем годом ранее. На 66% в сравнении с прошлым годом вырос объем производства на «КОМЗ-Экспорт». Выпуск товаров в натуральном выражении компании «Эмпилс» увеличен на 5%, а отгрузка – на 23%.

Индекс производства продукции сельского хозяйства в первом полугодии составил 100,5%. Производство мяса выросло на 19%. За счет возобновления производства индейки и утки группой компаний «Дамате», бройлера - компанией «Ставропольский бройлер» на трех производственных площадках в Белокалитвинском районе. Производство молока увеличено на 5%. Предприятия пищевой промышленности увеличили производство на 5,6%. Кратно выросла переработка мяса - в пять раз, переработка молока на творог - на 24%, сыров - на 11%.

Результаты недавно завершенной уборки ранних зерновых оказались выше прошлогодних. Собрано 12,7 млн тонн ранних культур - практически на 9% больше, чем в 2020 году. Урожайность зерна лучше прошлогодних значений на 8,6%.

Розничный товарооборот и оборот общепита увеличились соответственно на 16,8% и 37,2%. Объем платных услуг – на 20,6%. Положительная динамика отмечена в инвестиционной и внешнеэкономической сферах.

Несмотря на высокую базу прошлого года, по предварительным данным, в первом полугодии объем инвестиций вырос почти на 22%, в том числе частных - более чем на 20%.

На рынке труда в ростовской области наблюдается стабилизация. Среднемесячная заработная плата в регионе с начала года выросла на 9,4% и составила 37, 6 тыс. рублей.

- Мы отмечаем хорошие результаты развития донской экономики в первом полугодии. Принципиальная задача – выполнение планов и программ нынешнего года. Во всей этой работе особенно важное значение имеют вопросы реализации национальных проектов. Детальная оценка ситуации должна быть продолжена, чтобы увидеть проблемные вопросы и темы, требующие повышенного внимания. Мы договаривались, что в этом году работа над корректировкой стратегии будет завершена. При ее доработке должны быть учтены все проблемные вопросы, которые волнуют жителей области,- резюмировал губернатор Дона Василий Голубев.

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