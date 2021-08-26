Как стать общественным наблюдателем на осенних выборах

Аргументы Недели → Общество

26 августа 2021, 09:06 Татьяна Михайлова

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Общественная палата Челябинской области продолжает набор желающих.

На Южном Урале за чистотой выборного процесса будут следить 4,5 тысяч независимых наблюдателей. Каждый из них должен ориентироваться в правовых вопросах, уметь проверять информацию, грамотно реагировать на жалобы и не быть подверженным давлению и манипуляциям.

Юрисконсульт аппарата Общественной палаты Челябинской области Надежда Матюшина подчеркнула, что в обязанности наблюдателей входит слежение за избирательным процессом.

Формирование корпуса общественников продолжается. Стать наблюдателем может любой южноуралец, обладающий активным избирательным правом. Исключение составляют граждане, занимающие определенные должности.

Для того, чтобы стать наблюдателем, необходимо подать письменное заявление в Общественную палату Челябинской области, а затем пройти предварительное обучение. С порядком назначения наблюдателей можно ознакомиться на сайте региональной палаты в разделе «Документы».

Добавим, что выборы депутатов в Государственную думу будут проходить с 17 по 19 сентября.

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