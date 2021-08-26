Владимир Ефимов рассказал о строительстве новых детсадов и поликлиники на западе Москвы

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26 августа 2021, 07:20

На территории бывшей промзоны «Кунцево» будет построено около 600 тысяч квадратных метров жилой недвижимости, а также детские сады и поликлиника, рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

На западе Москвы стартует проект по комплексной реорганизации бывшей промышленной зоны «Кунцево» площадью 16 га. До 2032 года здесь построят новый микрорайон с жилыми домами, детскими садами и поликлиникой. Проект планировки уже отправлен на рассмотрение в Правительство Москвы.

«Участок бывшей промзоны, расположенный между Молодогвардейской и Бобруйской улицами, будет реорганизован по проекту «Индустриальные кварталы». Разработанный инвестором проект планировки предполагает строительство двух детских садов более чем на 500 мест площадью 11,5 тысячи квадратных метров и поликлиники на 170 посещений в смену», – отметил Владимир Ефимов.

В строительство будет вложено инвестором не менее 100 млрд рублей, при этом ожидаемый бюджетный эффект для города составит 586 млн рублей в год. Реализация этого проекта позволит городу получить более 1,5 дополнительных рабочих мест. В общей сложности все проекты, запланированные на ближайшие годы столице в рамках программы «Индустриальные кварталы», дадут Москве около 500 тысяч рабочих мест и почти 3 трлн рублей поступлений в бюджет.

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