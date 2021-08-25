РБК: СК возбудил уголовное дело в отношении сотрудников МПГУ о взятках в криптовалюте за диссертации

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25 августа 2021, 17:53 Источник: РБК

биткоин, фото: pixabay.com

СМИ со ссылкой на источник сообщили, что в Мещанском отделе следственного управления СКР по Центральному административному округу Москвы возбудили уголовное дело о получении и даче взяток в отношении трех сотрудников Московского педагогического государственного университета (МПГУ). Преподаватели получали деньги в криптовалюте.

Во вторник, 24 августа, возбудили уголовное дело в отношении заведующей кафедры социальной педагогики и психологии Института педагогики и психологии МПГУ Елены Левановой, старшего преподавателя этой же кафедры Ксении Плешаковой и ученого секретаря диссертационного совета МПГУ Владимира Плешакова. Информацию подтвердил источник, знакомый с материалами дела.

По его словам, завидущая кафедры получила от соискателя кандидатской ученой степени 384 тысячи рублей. Ссылаясь на данные следствия, собеседник уточнил, что ей передали деньги через посредников, Ксению Плешакову и Владимира Плешакова. За эту сумму Леванова как председатель диссертационного совета должна была помочь соискателю в допуске к защите диссертации и в принятии участниками совета положительного решения по ее защите, пояснил источник. Отмечается, что соискатель имела возможность отвечать на заранее подготовленные вопросы, а в перерыве во время заседания могла подготовиться к вопросам совета, на которые не знала ответы.

Леванову также подозревают в том, что в ноябре 2020 года она получила от девушки 50 тыс. руб. якобы для последующей их передачи неустановленным лицам из Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования за принятие положительного решения при присуждении ученой степени, добавил собеседник. Однако она не собиралась выполнять взятые на себя обязательства.

В декабре 2020 года появилась информация о том, что преподаватели МПГУ брали взятки в криптовалюте, получая их в биткоинах на свои анонимные кошельки. Во время обысков дома у Левановой обнаружили обналиченные денежные средства, расфасованные по конвертам, которые предназначались другим участникам схемы. Тогда сумма взятки составила 156 тыс. руб.

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