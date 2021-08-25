Подозреваемый в резонансном убийстве 9-летней Насти Муравьевой в Тюмени отказался проходить полиграф

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25 августа 2021, 18:11

В Тюмени подозреваемый в резонансном убийстве 9-летней Насти Муравьевой отказался проходить полиграф. Мужчина задержан на 48 часов, сейчас его допрашивают следователи. Пока есть только косвенные доказательства, после получения результатов ДНК-экспертизы будет принято окончательное решение.

Пока лишь известно, что это 40-летний местный житель, ранее не судимый. Он занимался изготовлением мебели и жил в общежитии, куда Настя Муравьева ходила за бесплатным wi-fi. Однако ранее он работал в милиции в должности сержанта чуть меньше двух лет. Из органов он ушёл в 2011 году, когда проходила переаттестация, и полицейским так не стал.

Месяц назад в общежитии уже проходила спецоперация - силовики спиливали дверь и проверяли всех жильцов дома, в частности брали слюну на анализ. Но хозяев этой квартиры тогда найти не могли.

Напомним, Настя пропала 30 июня. В поисках девочки участвовал весь город, объявления с её фотографией были расклеены по всему городу. Труп Насти нашли 20 августа на берегу озера Оброчного. Девочку изнасиловали и задушили в первый же день исчезновения. В Тюмени с 1997 года бесследно исчезли 8 детей.

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