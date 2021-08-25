Путин одобрил идею ввести традицию поднимать российский флаг в школах

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25 августа 2021, 16:57 Источник: ТАСС

Владимир Путин, фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею воспитателя международного детского центра «Артек» Вячеслава Антипова ввести традицию поднимать российский флаг в школах. По словам главы государства, для этого необходимо создать общегосударственный стандарт.

«Это хорошая традиция. Здесь нам нужно только обеспечить некоторые вещи формального характера, например, должен быть единый, общероссийский, общегосударственный стандарт … Но предложение хорошее и своевременное», - отметил президент на встрече с представителями общественности.

Путин напомнил, что во многих странах в учебных заведениях и других учреждениях символы государства, прежде всего флаг, поднимается ежедневно. Российский лидер добавил, что деньги для решения этого вопроса нужны небольшие.

Комментируя данную инициативу, вице-премьер Татьяна Голикова, заявила, что предстоит оценить, какой объем федерального финансирования понадобится, а также отработать вопрос создания стандарта совместно с администрацией президента.

«… это государственные символы, и надо понимать, как это правильно сделать. Само законодательство об образовании не препятствует этому, наоборот, поощряет такого рода действия», - пояснила она.

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