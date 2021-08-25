Российского медика обвиняют в торговле младенцами

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25 августа 2021, 16:44 Источник: Коммерсантъ

Фото: соцсети

Соучредитель и гендиректор клиники «Медэко» Сергей Мазур обвиняется в причастности к торговле людьми. По данным Следственного комитета РФ (СКР), клиника занималась экстракорпоральным оплодотворением (ЭКО) и якобы продавала младенцев. В настоящее время Сергей Мазур решением суда отправлен под домашний арест.



Дело Мазура связано с изъятием оперативниками в июне прошлого года в Москве пяти младенцев в квартире на Аргуновской улице. В начале августа этого года уже была задержана и отправлена под домашний арест акушер-гинеколог московского ООО «Медика» кандидат медицинских наук Алена Дружинина. Теперь появился второй обвиняемый, Сергей Мазур, в клинике которого родились несколько младенцев по программе ЭКО. Следствие утверждает, что за каждого младенца клинике выплачивалось по 1 млн руб. Это СКР квалифицирует как торговлю людьми.



В то же время прокуратура не склонна рассматривать факт получения медклиниками платы за свои услуги как торговлю людьми. Представитель прокуратуры выступила против заключения Сергея Мазура под стражу. После этого суд отправил его под домашний арест.



Известно, что Мосгорсуд уже отменил аналогичное решение о заключении под домашний арест акушера-гинеколога Алены Дружининой. Адвокат указывал на абсурдность предъявленного его подзащитной обвинения в торговле людьми и на недоказанность факта причастности Дружининой к такому преступлению. Мосгорсуд направил ходатайство СКР об избрании женщине меры пресечения на новое рассмотрение. При этом сама Алена Дружинина останется под домашним арестом лишь до 31 августа. И если Пресненский суд не успеет вынести решение до этого срока, женщина выйдет на свободу.





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