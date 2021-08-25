«Справедливая Россия» предложила спасти выборы в Красноярском крае

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25 августа 2021, 14:35

Фото: istockphoto.com

Современные эсэры предлагают собственный механизм наблюдения и контроля голосования, с которым в Красноярске серьезные проблемы.



Пока чиновники и элиты то тайно, то явно фальсифицируют выборы или как минимум пытаются, избиратель теряет доверие к институту выборов. Что обычно выливается либо в протестное голосование, либо в крайне низкую явку. Решений и альтернатив совсем немного. Помимо ЦИК РФ их обычно предлагают общественные организации и некоторые политические объединения. Например, лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов, посетивший 23 августа Красноярск, рассказал об идее «справедливого наблюдения». Эсеры надеются привлечь к проекту 120 тысяч человек.



Красноярску такой проект нужен. Избирком региона действует с упорством обреченного. Скандалы прошлого электорального сезона ничему не научили региональных чиновников. Избирком снова «включил фильтр» и вот уже заявление в ФСБ и Следственный комитет пишет действующий депутат Заксобрания от «Патриотов России» Иван Серебряков. Его не зарегистрировали в качестве кандидата, забраковав подписи.



За Красноярском уже несколько лет тянется слава города, в котором власти плюют на мнение граждан. Выражается это в постоянных фальсификациях выборов, причем на всех уровнях. В 2018 году после выборов в Горсовет были осуждены трое членов Участковой избирательной комиссии за фальсификацию списка избирателей. Условно, разумеется. Также через местные СМИ председатель УИК Валентина Гвоздева и все осужденные приносили извинения за подрыв доверия к системе выборов. Но какими бы искренними ни казались извинения фигурантов дел о фальсификации, складывается впечатление, что все они тоже были “условными”. Журналисты с удовольствием публиковали не только сами тексты извинений, но и места работы осужденных сотрудниц детских садов. Ну и выводы следствия, конечно.



Как оказалось, прошлые годы были лишь разминкой для чиновников. Первый заместитель Ленинского района Дмитрий Гурьев, дабы присвоить себе проект по благоустройству набережной, согнал старшеклассников школы №148 и заставил проголосовать в его пользу на сайте проекта.



Члены нынешних избиркомов Красноярска, по всей видимости, идут по стопам своих предшественников. Иван Серебряков оспорил решение УИК через суд, однако чаша весов склонилась в сторону избиркома. Серебряков принял контрмеры и написал заявления в следственные органы с требованием проверить неоднозначные действия комиссии. Статистика действительно говорит в пользу кандидата.



«Система ГАС „Выборы“ показала, что у нас только восемь недостоверных подписей, есть соответствующее заключение. Система проверки ГУВД показала, что у нас 53 недействительных подписи. Это даже меньше арифметической погрешности», — сказал Серебряков.



И это не первый конфликт 2021 года. В апреле партия ЛДПР заявила о вбросе голосов за кандидата от «Единой России» во время досрочного голосования. Были довыборы в Горсовет по округу №2. И во время десятидневного голосования конверты оставались без присмотра наблюдателей. В итоге единоросс набрал в 42 раза больше голосов, чем его оппоненты. Разумеется, все подозрения о нарушениях отметаются, ведь, если выборами занимаются твои сторонники из правящей партии, то все вполне честно.



На фоне предвыборных скандалов, глава ЦИК РФ Элла Памфилова направила письма главам регионов и их замам с требованием обеспечить всем партиям равные условия, а не выбирать себе любимчиков и продвигать своих людей. По ее словам, “защищая права кандидатов, мы защищаем права избирателей”. Однако ситуация в Красноярске может дойти до того, что защищать будет уже нечего.



При такой расстановке сил в регионе вполне логичным выглядит инициатива «Справедливой России». По словам, Миронова, партия привлечет 120 тысяч наблюдателей. С помощью мобильного приложения «Справедливый наблюдатель» все нарушения будут мгновенно фиксироваться и автоматически отправлять для оперативного реагирования. В администрации на сегодняшний день еще не отреагировали на данную инициативу, но вряд ли она будет тепло принята. Есть вероятность и того, что сами избиратели отнесутся с недоверием к новому механизму, ведь они уже не раз обжигались на выборах. Однако, если эта мера действительно сможет помочь, необходимо абстрагироваться от того, кто ее предложил и направить все силы на защиту интересов граждан.



Учитывая любовь красноярских чиновников к фальсификациям и админресурсу, можно предположить, что выборы будут жаркими, несмотря на предложенные меры противоборства. Ситуация накалена до предела, конкуренты партии власти “зачищаются” с помощью администрации. Складывается очень печальная картина, в которой жители Красноярска ждут честные и легитимные выборы, а заинтересованные в обратном чиновники, ждут продвижения по карьерной лестнице или увеличения суммы на их счетах. Узнать, сможет ли предложенный спасательный круг СР наладить избирательный процесс в Красноярске будет возможно только после самих выборов.

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